Калина: чим корисні її плоди та як використовувати квіти, кору та корені

Завдяки своїм цілющим властивостям, червона калина споконвіків застосовується у народній медицині як профілактичний і лікувальний засіб. З допомогою соку з плодів калини можна швидко позбутися кашлю, усунути менструальний біль і спазми кишечника.

Калина є чудовим джерелом здорових цукрів, пектину та дубильних речовин. Міститься у ній і ряд вітамінів, зокрема вітамін А, С (аскорбінова кислота), К (філохінон) та РР (нікотинова кислота).

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Сік калини застосовують у лікуванні захворювань травної системи, зокрема виразки шлунка і дванадцятипалої кишки. Терапевтичний ефект забезпечують дубильні речовини, які володіють в’яжучою, протизапальною, кровоспинною і легкою знеболюючою дією. Крім того, вони ще й працюють як природний антибіотик, вибірково знищуючи хвороботворні мікроорганізми, а також зупиняють діарею.

Крім соку, лікувальну дію чинить відвар із квітів калини. Органічні кислоти, що входять до його складу, стимулюють роботу слинних залоз, у результаті чого покращуються травні процеси – зменшується газоутворення і кишкові спазми.

Чим корисні плоди калини



Чим корисні плоди калини / Фото Pixabay

Вони збагачені фітостеринами – речовинами, які захищають серце та судини. Регулярно вживаючи плоди калини у їжу, можна знизити рівень "поганого" холестерину у крові та нормалізувати показники артеріального тиску.

Як пояснює лікарка-дієтологиня Єва Козловська, з плодів калини можна також готувати настоянки, помічні при болях кишечника, неприємних симптомах, які супроводжують захворювання жовчного міхура і проблемах із сечовипусканням.

Корисними є не тільки плоди, а й корені калини

Астматикам і людям, які потерпають від безсоння рекомендують готувати із них відвар. На склянку води – 1 чайна ложка подрібнених коренів. Оскільки частина води википить, відвар необхідно буде розвести кип'яченою водою до об’єму 200 мілілітрів. Протягом дня можна випити не більше однієї склянки.

Коли заготовляти лікарську сировину

Калина звичайна (більш відома як червона калина) росте у вигляді високого гіллястого куща. Найчастіше - на берегах річок. Плоди калини можна збирати, починаючи зі серпня і закінчуючи листопадом.



Плоди калини краще збирати після перших заморозків / Фото Unsplash

Зверніть увагу: свіжі плоди містять отруйні сапоніни, при вживанні у їжу яких можуть виникати побічні ефекти, такі як блювота, запаморочення, порушення мовлення і втрата свідомості. Найбільш вразливими до дії цих речовин є діти. Ось чому плоди калини можна споживати в їжу лише після відповідної термічної обробки, наприклад, у вигляді джему, мармеладу, соку чи настойки.

Плоди калини краще збирати після перших заморозків – тоді вони не матимуть неприємної гіркоти. Якщо такої можливості немає – покладіть їх у морозилку на кілька днів. Ефект буде таким же.

Кору калини заготовляють ранньою весною – у березні й квітні. Сушать при температурі +40°C, але не вище.

Коріння заготовляють у період цвітіння куща, але важливо знати міру – не викопувати великої кількості, аби рослина не загинула.

Як отримати сік із плодів

Зібрані плоди роздушіть, після чого видавіть з них сік. Поставте його варитися на маленький вогонь. Коли закипить, гарячим розлийте по скляних банках і пастеризуйте протягом 15 хвилин.

Калиновий сік – ідеальний засіб при застуді. Він зміцнює імунітет і володіє заспокійливою дією.

Щоб приготувати натуральний засіб від кашлю, достатньо змішати сік калини із медом.

Крім того, його можна застосовувати як природний барвник.

Калина – на сторожі жіночого здоров'я



Корисні властивості калини / Фото Pexels

Як уже згадувалося, у народній медицині застосовуються не лише плоди калини, а і її квіти, корінь і кора. Остання містить у своєму складі флавоноїди – природні антиоксиданти, органічні кислоти, а також вітаміни С (на 70% більше, ніж у лимоні!) і К. А ще – кумарин, органічну сполуку, яка пахне так само як свіжоскошена трава. Кумарин розслабляє м'язові волокна матки, усуваючи менструальний біль. Інші складники кори калини зменшують маткові кровотечі та покращують самопочуття жінок у період менопаузи.

Вагітні жінки можуть застосовувати кору калини у вигляді екстракту. Калина пригнічує блювотний рефлекс, лікує нервові розлади та запобігає судомам ніг. Завдяки в’яжучим властивостям, калину застосовують з метою профілактики патологічного переривання вагітності (викиднів) і передчасних пологів.

Калина протипоказана при:

схильності до тромбозів;

гіпотонії;

загостренні гастриту;

подагрі;

запальних захворюваннях органів сечостатевої системи;

наявності каменів у нирках;

деяких захворюваннях печінки.

Не можна вживати натще. Небажано – перед сном.

Максимальна кількість, яку можна з'їсти без шкоди для здоров'я – не більше 5 столових ложок плодів на день.

А от чаю з калиною можна випити не більше 3 – 4 горняток. Готується він так: розчавлюється 20 ягід (так, щоб вони пустили сік) і заливаються окропом. У напій можна додати трохи меду.