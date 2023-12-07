Що відбувається з вами, коли ви спите в шкарпетках: несподівана відповідь

Коли мовиться про сон, люди поділяються на два типи: ті, що сплять у шкарпетках, і ті, що сплять без них. І попри те, що єдино правильного варіанту спати немає, спання у шкарпетках може дати деякі несподівані переваги.

Окрім того, що під час сну у шкарпетках ви точно не замерзнете, це може дати вам навіть більше користі. І якщо ви коли-небудь задавалися питанням, чи допомагають шкарпетки краще спати, відповідь проста – так. І лікарка Анджела Холлідей-Белл розповіла, як саме це працює.

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Чим корисний сон в шкарпетках

Сон у шкарпетках, перш за все, може запобігти холодним ногам – а це відчуття є особливо неприємним для деяких людей і не дає їм заснути.

Основна теорія того, чому носіння шкарпеток у ліжко може допомогти вам краще спати, базується на концепції, згідно з якою температура вашого тіла впливає на те, наскільки добре ви спите,

– поділився доктор медичних наук Радж Дасгупта.

Температура тіла залежить від циркадного ритму – тобто внутрішнього годинника, який регулює сон та неспання. Тобто температура тіла стабільно зростає протягом дня, а вночі починає потрохи опускатися. І падіння температури сигналізує вашому тілу, що настав час готуватися до сну – саме з цієї причини експерти радять підтримувати у спальні прохолоду.

Щоб відбулися зміни внутрішньої температури тіла, ваше тіло має мати можливість ефективно утримувати або втрачати тепло. В основному це відбувається через шкіру, під якою проходить мережа кровоносних судин, які називаються капілярами,

– розповів доктор Дасгупта.

Шкарпетки зігрівають ваші ноги, тож розслабляють та розширюють кровоносні судини. Це допомагає покращити кровообіг і допомагає виділити більше тепла та загалом охолодити тіло.



Сон в шкарпетках може бути корисним / Фото Pexels

Як наслідок – ви набагато швидше заснете та спатимете довше. Деякі дослідження також показали, що групи людей, що лягали в шкарпетках, засинали швидше за тих, що спали без них.

Та варто зважати на те, що вдягання пари шкарпеток не вирішить ваших потенційних проблем зі сном. Тож якщо ви маєте безсоння, вам варто звернутися за професійною допомогою.