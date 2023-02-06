Яку користь має чай з кропиви: ось головні переваги для здоров'я

Кропива має значно більше перваг для здоров'я ніж ви думали. Вона проявляє антиоксидантну, протизапальну та протимікробну дію.

Усі коли-небудь доторкалися голою шкірою до пучка кропиви й відчували свербіж і дискомфорт. Але не варто ображатися на кропиву, бо ця рослина має багато переваг для здоров’я, якщо її вживати у вигляді порошку, настоянки або чаю.

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Чай з кропиви містить антиоксиданти

Чай з кропиви містить велику кількість антиоксидантів у вигляді каротиноїдів, терпеноїдів і поліфенолів.

Поліфеноли відіграють важливу роль у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет, рак і хвороби серця,

– каже спеціаліст Сара Міркін.

Допомагає впоратися з симптомами алергії

Дослідження 2017 року показало, що кропива допомогла пом'якшити симптоми алергії, такі як закладеність і чхання. Міркін пояснює, що це завдяки антигістамінним властивостям кропиви, зокрема її здатності блокувати певні гістамінові рецептори, що беруть участь у запальній алергічній реакції.

Зменшує запалення

Дослідження показують, що кропива може допомогти при таких запальних станах, як біль у м’язах, артрит, остеоартрит і захворювання подразненого кишківника,

– говорить Міркін.

Дослідження також виявили позитивні результати в тих, хто має серцево-судинні розлади, такі як зниження артеріального тиску.

Забезпечує дозою ключових поживних речовин

Трава кропиви сповнена здорових вітамінів і поживних речовин. А чай з кропиви багатий мікроелементами, такими як каротин, вітаміни С і К, калій, кальцій, залізо, цинк, фосфор, магній тощо.