Їжте креветки: ось чому вони неймовірно корисні

Чимало людей люблять креветки, втім не знають, що ці морепродукти не лише покращують здоров’я кишечника і серця, але й допомагають схуднути.

Креветки — це низькокалорійні морепродукти. У них містяться багато вітамінів, мінералів, білків і жирних кислот омега-3.

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Користь креветок величезна: вони допомагають втратити вагу, знижують рівень серцевих захворювань та уповільнюють передчасне старіння. У цих морепродуктах також міститься багато йоду. Окрім того, креветки містять антиоксидант, який допомагає зменшити запалення.

Омолоджуючі та захисні властивості для шкіри та волосся

Креветки містять трегалозу - тип цукру, який захищає шкіру та волосся від ультрафіолетового випромінювання. Білок таурін, що присутній у креветках має антивікові властивості.

Борються із запаленням

Глікозаміноглікан - біоактивна сполука, яка виявлена в креветках, має протизапальні властивості і допомагає значно зменшити приплив запальних клітин до місця ушкодження.

Покращують роботу мозку

Через мозок проходять кровоносні судини, які допомагають транспортувати та споживати кисень для роботи мозку. Однак кровоносні судини головного мозку містять відносно менше антиоксидантів і схильні до окислювального пошкодження.



Креветки є корисними для людини / Фото з Pexels

Астаксантин, виявлений у креветках, підвищує стабільність клітин та мітохондріальних мембран і може захистити від нейродегенерації, пов'язаної з окислювальним стресом, такої як хвороба Паркінсона. Крім того, дослідження підтвердило ефективність використання астаксантину як ад'ювантної терапії проти хвороби Альцгеймера.

Сприяют здоров'ю серця

Астаксантин може бути корисним при лікуванні серцево-судинних атеросклеротичних захворювань (потовщення артерій). Він пригнічує окислення ліпопротеїнів низької щільності і може допомогти запобігти утворенню бляшок в артеріях. Креветки багаті на жирні кислоти омега-3, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

Сприяють зниженню ваги

Креветки низькокалорійні та не містять вуглеводів. Креветки багаті на йод, який допомагає регулювати масу тіла за допомогою взаємодії зі щитовидною залозою, яка відіграє важливу роль в обміні речовин в організмі і регулює масу тіла.