Чим корисні ароматні трави: цілющі властивості кропу, петрушки, базиліку

У весняно-літній сезон ми часто вживаємо кріп, петрушку, базилік та інші пахучі трави. Втім багато хто з нас не знає, що майоран допомагає при бронхіальній астмі, а розмарин покращує протікання клімаксу.

Влітку ми любимо додавати у страви ароматні трави, пише 24 Канал. У теплу пору ми можемо знайти безліч улюблених трав на прилавках, тож розповімо вам про користь кожного з них.

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З травами ви додаєте в їжу не лише чудовий смак, але й насичуєте організм корисними властивостями. Радимо вам не втрачати можливості та додавати до свого раціону свіжі трави, які принесуть вам вигоду.

Кріп

Кріп чудово покращує травлення, стимулює апетит та роботу травних залоз. Також він сприяє нормалізації обміну речовин, володіє вираженим сечогінним ефектом, корисний в дієтичному харчуванні та проявляє лікувально-профілактичний вплив при захворюваннях печінки, жовчного міхура, нирок.

Кінза

У зелені кінзи міститься аскорбінова кислота, каротин, рутин, ефірні олії, вітаміни А і К, а також калій, кальцій, магній, фосфор, натрій. Кінза позитивно впливає на процеси травлення, імунітет, роботу жовчного міхура, печінки і щитовидної залози.

Дієтологи рекомендують вживати її при схудненні через лінолеву кислоту, яка відповідає за жировий обмін в організмі. Також зелень корисна при різних застудах і детоксикації.

Розмарин

Розмарин має протизапальні, жовчогінні та тонізуючі властивості. Зелень чудово загоює та піднімає імунітет. Розмарин у вигляді добавки у ванні разом з морською сіллю застосовують при ревматизмі та радикуліті.

Лікарі рекомендують вживати його при зниженому тиску, під час клімаксу та статевої слабкості. Також розмаринове спринцювання ефективне при болях.

Базилік

У цій запашній зелені міститься велика кількість вітамінів – А, С, В2, РР, каротин, фітонциди, рутин. Завдяки такому компоненту як евгенол, базилік надає потужну антибактеріальну дію, а також має спазмолітичну і тонізуючу дію, яку можна порівняти з аспірином або ібупрофеном.

Витяжку базиліку використовують для загоєння ран і лікування акне. Вміст вітаміну А робить базилік корисним для гострого зору. Є в цій зелені і жирні омега-3 кислоти.

Базилік добре збуджує апетит. А охолоджений відвар можна використовувати, щоб позбутися кровоточивості ясен. Також відвар базиліка використовують як заспокійливий засіб замість ромашкового чаю.



Базилік є дуже корисним для нашого організму / Фото з klopotenko.com

Петрушка

Петрушка містить речовини, які допомагають справитися з розладами шлунка. Вона зменшує кількість цукру в крові та покращує роботу серця.

Бетакаротин, зеаксантин та лютеїн, які містяться в петрушці, сприяють покращенню зору. Петрушка зміцнює кістки, нормалізує роботу печінки та підтримує нервову систему.

Відвар з петрушки очищає очищає організм від солей та діє як знеболювальний засіб при менструації.

Майоран

Тонкий аромат майорану збуджує апетит. Також він заспокоює, тому його корисно приймати при безсонні.

Рослина сприяє травленню, лікує метеоризм і коліки. Майоран має слабку сечогінну дію. У народній медицині вона використовується при захворюваннях нирок.

Маззю на основі запашної трави змащують вивихи, розтягнення, місця уражені невралгією і ревматизмом. Засіб має протизапальну і зігріваючу дію, стимулює приплив крові до хворого місця.

Примочки з майораном накладають на живіт при хворобливих місячних. Майоран допомагає при бронхіальній астмі та легеневих захворюваннях. Полегшує відкашлювання, зупиняє алергічний і простудний нежить.

Чебрець

Відвари та настої з квітів чебрецю допомагають повернути кращий зір. Припарки з чебрецю допомагають при укусах комах, рідиною полощать рот при зубному болю.