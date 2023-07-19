Мозок буде працювати краще: чому корисно спати вдень

Нові дослідження припускають, що 20-30 хвилин денного сну допоможуть вашому мозку краще функціонувати.

Якщо ви любите трішки подрімати вдень, щоб розслабитися і відновити сили, то знайте, що таким чином ви лише покращуєте своє здоров’я. Не варто відчувати провину за щоденний денний сон, адже нове дослідження показало, що регулярний денний сон може бути пов'язаний зі здоровим мозком.

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У дослідженні, опублікованому в Sleep Health, були розглянуті дані Британського біобанку, в якому зібрано інформацію про здоров'я, генетику і спосіб життя 500 000 осіб віком від 40 до 69 років у Сполученому Королівстві.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона та Університету Республіки в Уругваї вивчили дані 35 080 учасників британського біобанку, щоб з'ясувати, чи існує зв'язок між регулярним денним сном, когнітивними функціями і структурою мозку.

Результати дослідження виявили зв'язок між регулярним денним сном і більшим загальним об'ємом мозку. На думку вчених, загальний об'єм мозку є важливим показником здоров'я і може бути показником ризику смертності. Втім майте на увазі, що не було виявлено зв'язку між денним сном і когнітивними результатами та зоровою пам'яттю.



Денний сон добре впливає на здоров'я / Фото з Better Sleep Council

Чим корисний денний сон

Це не вперше вчені проводять дослідження, в якому розглядаються маркери та результати денного сну і здоров'я. Згідно з попереднім дослідженням опублікованим в Журналі Американського геріатричного товариства показало, що люди, які спали від 30 до 90 хвилин, краще запам'ятовували слова, ніж учасники, які не спали або спали понад 90 хвилин.

Додаткове нещодавнє дослідження денного сну, показало, що люди, які часто сплять тривалістю 30 хвилин або менше, на 21% рідше мають підвищений кров'яний тиск, порівнюючи з тими, хто не подрімав.

Ідеальна тривалість сну

Люди, які спали понад 30 хвилин, з більшою ймовірністю мали вищий рівень цукру в крові та високий кров'яний тиск. Інше дослідження показало, що надмірний денний сон може передбачати підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера в майбутньому.

Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що для дорослих ідеально підходить денний сон тривалістю близько 20 хвилин, але не більше 30 хвилин. Така тривалість дасть вам змогу скористатися перевагами короткого відновлювального "енергетичного сну", не впадаючи в глибокі фази сну і не заважаючи нічному сну.



Ідеальний денний сон має складати не більше 30 хвилин / Фото з Rise Science

Як покращити свій сон

Якщо ви віддаєте перевагу нетривалому денному сну, то короткий сон буде ідеальним. Втім, якщо ви дрімаєте вдень певний період час, то це може бути ознакою недостатнього нічного сну або поганої якості сну.

Спробуйте лягати спати в один і той же час ввечері. Для здорового сну ваша спальня має бути темною, тихою і прохолодною. В ідеалі уникайте екранів за годину або дві до сну. Також намагайтеся уникати кофеїну принаймні за шість годин до сну.