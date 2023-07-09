Чому треба їсти квашену капусту: дивовижна користь, про яку ви не знали

Квашена капуста – дуже корисна та смачна закуска на зиму. Її можна їсти як салат або готувати як гарнір до м’яса. Почніть вже зараз квасити капусту, щоб отримати від неї взимку максимум користі.

У зимово-весняний період квашена капуста є одним із основних продуктів харчування в період, коли відчувається гостра нестача вітамінів та мікроелементів, пише 24 Канал.

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Саме тому так важливо зараз подбати про приготування цього цінного продукту, щоб отримати в майбутньому максимум користі.

Користь від квашеної капусти

Квашена капуста у холодну пору року є джерелом вітамінів (С, К, Р, U, вітаміни групи В), амінокислот, пробіотиків, флавоноїдів. Ці сполуки позитивно впливають на роботу мозку, стимулюють утворення еритроцитів, нормалізують обмін речовин і забезпечують безперебійну роботу всіх органів.

Капуста позитивно впливає на кишківник і травлення. Завдяки пробіотикам, які виробляє капуста під час ферментації, покращується стан мікрофлори кишківника. Квашена капуста захищає від токсинів, запалення, а клітковина запобігає запорам.

Також капуста є корисною для печінки. Вона підтримує водно-сольовий баланс в організмі та зменшує згубну дію алкоголю.



Квашена капуста дуже корисна / Фото з відкритих джерел

Вітамін С, на який багатий цей овоч, та корисні для роботи травної системи бактерії рятують організм від інтоксикації шкідливими речовинами.

Цей вітамін також бере участь у виробленні лейкоцитів, стимулює регенерацію клітин та утворення колагену, необхідного для пружності шкіри та багатьох інших тканин.

Бактерії, що містяться у квашеній капусті, покращують засвоєння заліза. Квашена капуста захищає нервову систему та покращує настрій. Пробіотики, які містяться у ферментованій їжі впливають на роботу мозку та нервової системи, покращуючи настрій та сприяючи лікуванню депресивних симптомів.