Чим корисна молода капуста: ви отримаєте шалену дозу вітамінів

Молода капуста є дуже корисною. Вона багата на вітаміни А, В, С, фолієву кислоту, залізо, магній та фосфор. Переоцінити користь капусти на організм людини просто неможливо.

Молоду капусту часто використовують у дієтичному харчуванні, оскільки вона допомагає очистити організм від шлаків та токсинів, пише 24 Канал.

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Капуста прискорює обмін речовин, а клітковина, що міститься в ній, покращує роботу кишечника. У зеленій капусті також містяться поліфеноли та сполуки сірки, що мають корисні антиоксидантні та антибактеріальні властивості.

Цей корисний зелений овоч має найбільшу кількість рослинних білків, тому її дуже люблять спортсмени. Білки є джерелом незамінних амінокислот, які потрібні для кровотворення, допомагають працювати ниркам, наднирникам та налагоджують роботу щитовидної залози.



Молода капуста є надзвичайно корисною / Фото з Smak.ua

Капуста захищає наш організм від появи виразок, розвитку онкології, зайвої ваги та втрати зору. Ймовірно ви не знали, але в капусті більше вітаміну С, аніж в цитрусових. Вона також багата на вітамін К, який допомагає забезпечити нормальний обмін речовин. Він сприяє нормальному формуванню зубів та кісток у дітей.

Фахівці розповідають, що капуста допомагає уникати інфарктів та інсультів людям після 50-ти років. Також молода капуста нормалізує тиск.

Молода капуста буде в продажі аж до осені, тож готуйте з неї часто салати. Її корисні властивості обов’язково позитивно вплинуть на ваш організм.