Косметологиня розвінчала міфи про спирт у косметиці

Питання користі та шкоди спирту в косметичних засобах – одне із найбільш обговорюваних та дискусійних. Утім, більшість косметологів сходиться на думці, що спирти виконують відразу кілька важливих функцій. Ба більше, їх відсутність унеможливлює існування цілих серій косметики.

Часто самі косметологи та дерматологи, прописуючи схему догляду за шкірою, додають пункт "вилучити засоби зі спиртом". Проте чи будь-який спирт поганий? Розберімося разом з експерткою.

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Міф: спирт допомагає впоратися з акне

Сьогодні існує багато міфів про спирт. Наприклад, що спирт підсушує прищі, відповідно – потрібен для шкіри, схильної до акне. Насправді це зовсім не так.

Підсушуючи запалення, спирт руйнує захисний бар'єр. Імунітет шкіри слабшає та втрачає здатність боротися з патогенами. Водночас шкірне сало дозволяє їм активно розмножуватися, що й провокує додаткове висипання.

Міф: всі спирти небезпечні

Насправді це теж не так. Серед небезпечних спиртів виділяють лиш одноатомний вид.

Сюди входять:

Alcohol, SD Alcohol, Alcohol Denat.

Етанол, етиловий спирт (Ethanol, Ethyl alcohol).

Ізопропіловий/пропіловий спирт (Isopropyl alcohol (IPA), Propyl alcohol).

Метанол (Methanol), металевий спирт (Methyl Alcohol).

Бензиловий спирт (Benzyl alcohol).

Руйнуючи захисний бар'єр, вони роблять шкіру чутливою. Ці спирти є "провідниками" активних речовин, але заразом допомагають проникнути в шкіру і шкідливим компонентам. Але найнебезпечніше їх властивість – викликати апоптоз (загибель) клітин.

Чому їх використовують в косметиці

Це вигідно. Етанол продовжує термін придатності засобів. Також їх додають в масляні основи, щоб випаровуючись вони залишали матовий фініш. Крім того, вони виступають, як антисептики.

Міф: позначка "alcohol-free" означає, що в косметиці немає спирту

Не зовсім. Іноді це означає, що в складі немає етанолу, але при цьому є, наприклад бензиловий спирт. Тож краще перевірити склад.

Корисні (багатоатомні, жирні) спирти:

Стеариновий (Stearyl alcohol).

Цетеариловый (Cetearyl alcohol).

Цетиловий (Cetyl alcohol).

Бегеніловий (Behenyl Alcohol).

Каприлова кислота (Caprylic Alcohol).

Лауриловий спирт (Lauryl Alcohol).

Вони виконують роль загусників і емульгаторів (роблять консистенцію зручною для використання), утримують вологу та є безпечними навіть для чутливої ​​шкіри.