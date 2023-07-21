Чому дітям не можна їсти мед: відповідь вас вразить

Якщо ви будете давати дитині мед, то це може призвести до небезпечного випадку дитячого ботулізму.

Починаючи давати дітям в раціон різноманітні тверді продукти, батьки знають, що виноград викликає задишку, коров’яче молоко чи десерти з високим вмістом цукру – погано перетравлюються, втім не всі знають, що дітям не є надто корисно їсти мед.

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Чому дітям не можна їсти мед

Мед може містити спори бактерій Clostridium botulinum. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), це може викликати ботулізм - серйозне захворювання, що вражає нерви організму.

Симптоми дитячого ботулізму можуть виникнути через кілька годин або днів після того, як дитина з’їсть мед. До них відносяться млявість, запор, поганий апетит, утруднене дихання, проблеми з ковтанням, "млявість" тіла та ослаблений м'язовий контроль. Тяжкі випадки можуть призвести до зневоднення організму та пневмонії.

Лікарі діагностують ботулізм за допомогою низки тестів, та його часто лікують у відділенні інтенсивної терапії.

Коли дітям можна давати мед

Ці бактерії не є шкідливими для дорослих та дітей віком від 1 року. Але вони можуть призвести до серйозних захворювань у дітей, чия травна та імунна системи ще слабка.

Педіатри рекомендують почекати, поки вашій дитині виповниться щонайменше 12 місяців, перш ніж давати їй мед. Крім того, до 1 року уникайте продуктів, які містять мед як інгредієнт.



Мед можна давати дітям від 1 року / Фото з My Baby Nursery