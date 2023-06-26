Мідії здивують сенсаційною користю: що треба знати

Мідії, звісно, ж полюбляють не усі. Проте ці люди просто не знають, які переваги може отримати їхній організм від вживання цього морепродукту.

Якщо порівнювати корисні та шкідливі властивості мідій, то користь однозначно переможе. 24 канал розповідає про обидві сторони медалі.

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Яка користь і шкода мідій

Цей морепродукт тішить людський організм одразу 3 суперперевагами – якісним білком, низькою калорійністю і великою кількістю вітамінів. У 100 грамах мідій ви знайдете 12 – 13 грамів білків, 25% денної потреби в ізолейцині, який відповідає за ріст м'язів, 20% денної потреби у лізині, 20% денної потреби у треоніні, який має антистресові властивості.

Мідії можна вживати, якщо намагаєтесь схуднути. У 100 грамах є 77 кілокалорій, 2 грами жирів та 50% добової потреби в омега-3 (0,5 грама). Це стосується мідій у свіжому і відвареному вигляді.



Мідії потішать вітамінами / Фото Pexels

Окрім купи вітамінів та селену (Е, В і D), цей продукт ще багатий фосфатидами, що позитивно впливають на роботу печінки. Молюски можуть покращувати роботу мозку, повертати колишню гостроту зору й знижувати ризик розвитку раку. Варто вживати мідії при різних хворобах крові, адже вони стимулюють процес кровотворення.

Проте цю користь відчують не усі. Річ у тім, що мідії не варто їсти людям при подагрі, адже пурини, що є у ній, погіршують стан суглобів. Варто також пам'ятати, що молюски є сильним алергеном, тому вперше треба їх куштувати дуже обережно. У жодному разі не треба їсти мідії, зібрані поблизу екологічно неблагополучних об’єктів – портів, причалів тощо.