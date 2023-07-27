5 міфів про каву, у які ви досі вірите

Якщо ви полюбляєте випити чашку запашної смачної кави вранці, ви, певно, чули чимало міфів про шкоду та користь цього напою. Втім, чимало якостей, які приписують каві, не є правдою.

Кава далеко не така шкідлива, як її часто змальовують. Для того, щоб дотримуватися здорового способу життя, зовсім необов'язково повністю відмовлятися від кофеїну.

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Кава викликає безсоння

Так, кавові зерна містять кофеїн, що стимулює центральну нервову систему. І це може викликати тимчасове підвищення енергії та настрою. Втім, ця сполука є не тільки в каві, але і в чаї, безалкогольних напоях та шоколаді. І надмірне вживання кави перед сном може спричинити певні проблеми з засинанням.

Та якщо пити цей напій в міру і вранці, він не завадить засинанню. Натомість він допоможе відчувати прилив сил протягом дня. А якщо вам важко заснути вночі, ви можете спробувати ці кілька методів:

встановіть графік сну;

визначте, які фактори викликають у вас стрес. За можливості позбудьтеся їх;

створіть спокійне середовище для сну.

Кава викликає зневоднення

Ось цікавий факт, який суперечить цьому міфові: кава на 98% складається з води. Окрім того, експерти переконані, що та кава, яку ви п'єте протягом дня, має враховуватися у рекомендовану добову норму споживання води.

Тож кава не тільки не зневоднює, а й навпаки – зволожує ваш організм. Та корінь міфу полягає в тому, що кава є сильним сечогінним засобом, проте тіло спершу поглинає усю необхідну рідину, а потім позбувається зайвої.

Хоч що б не говорили міфи, ви не втрачаєте більше рідини, ніж отримуєте під час вживання кави.

Кава допомагає у схудненні

Розвінчувати цей міф вже не так приємно, проте кава насправді не допоможе вам позбавитися зайвих кілограмів. Вважається, що кава сприяє схудненню, проте так кажуть через те, що напій підвищує енергію та допомагає бути більш активними протягом дня, проте жодне дослідження не встановило безпосереднього зв'язку між кофеїном і схудненням.

Найкращий спосіб підтримувати здорову вагу – стежити за раціоном та вести активний спосіб життя. Та це не значить, що вам потрібно відмовлятися від кави, адже саме вона може забезпечити необхідну енергію, щоб розпочати ранок.



Кава не допоможе скинути кілограми / Фото Pexels​

Кава викликає звикання

Цей міф найбільш розповсюджений, і в ньому навіть є частка правди, адже кофеїн насправді має властивості, пов'язані зі звиканням. Втім, наслідки від кофеїну тривають всього день чи два, тож говорити про тривалий ефект не доводиться.

Якщо вжити надто багато кави, вона може заблокувати відчуття втоми та створити можливості для більш ефективної роботи дофаміну. Та згодом з'являться і більш неприємні наслідки: нервозність та стрес. Ці симптоми зникнуть вже через кілька годин після вживання напою.

Кава може протверезити

Якщо ви думаєте, що після розпиття алкоголю еспресо допоможе вам освіжитися та стати більш тверезими, на жаль, це не спрацює. Ймовірно, для деяких людей відчуття бадьорості дуже схоже на тверезість, проте кофеїн взагалі не змінює рівень алкоголю у вашому організмі.

Проте дослідження показують, що все ж існує зв'язок між кавою та людьми, що одужують від алкогольної залежності. Понад 90% американців, що входять до програми Анонімних Алкоголіків, п'ють каву.