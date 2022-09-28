10 міфів про цукор, у які ми все ще віримо

Цукор – це продукт, який, мабуть, є лідером за кількістю помилкових уявлень навколо нього. Розповідаємо про 10 найпоширеніших міфів, у які ви досі вірите.

Багато тверджень про цукор не мають нічого спільного з реальністю. Про "залежність", "тотальне збільшення ваги" та інше – читайте в матеріалі.

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10 міфів про цукор, у які ми досі віримо

Солодощі – основна причина карієсу

Незважаючи на те, що вуглеводи насправді можуть призвести до карієсу, цукор не єдиний продукт, який може руйнувати зуби.

Інші ферментовані вуглеводи, такі як глюкоза та фруктоза, також можуть викликати карієс. Крім цього, деякі інші фактори руйнують зубну емаль, наприклад, липкість продукту.

Цукор викликає залежність

Дослідники стверджують, що досі немає доказів, які підтверджують те, що цукор викликає розлади харчової поведінки.

Він більше, ніж будь-що інше, стимулює збільшення ваги

Більшість дієтичних програм радять відмовитися від солодощів, оскільки вони додають організму зайву вагу.

Але дослідження показують, що вживання цукру не має негативного впливу на втрату ваги, якщо кількість споживаних калорій не перевищує норму. Незважаючи на те, що солодке часто калорійніше, цукор сам по собі не є причиною ожиріння.

Цукор є основною причиною діабету

Дослідження показують, що надмірне споживання цукру не пов'язане з чутливістю організму до інсуліну.

Факторами, які можуть призвести до діабету, є низька фізична активність, зайва вага, жирові відкладення навколо життєво важливих органів тощо.

Він робить дітей гіперактивними

Насправді немає прямого зв'язку між споживанням цукру та підвищеною активністю дітей. Хоча дуже часто поїдання солодощів і активну поведінку можна спостерігати разом. Наприклад, під час дитячих свят. Але останнє не є наслідком першого.

Діти не стають активніші після вживання цукру / Фото Unsplash

Цукор стимулює ріст ракових клітин

Деякий час тому дослідники виявили, що ракові клітини потребують набагато більше глюкози для живлення та росту, ніж здорові. Так з'явилася думка, що цукор, перетворений в енергію, може призвести до появи пухлин.

Але пізніше виявилося, що ракові клітини можуть знайти доступ до глюкози незалежно від того, їсть людина цукор чи ні. Цукор сам по собі не є причиною раку. Але споживання його у великих може призвести до ожиріння, що, у свою чергу, збільшує шанси захворіти на рак.

Коричневий цукор кращий, ніж білий

Коричневий цукор в основному такий же, як рафінований білий цукор з додаванням патоки. Як і білий цукор, він не містить поживних речовин і містить сахарозу.

Досить часто коричневий цукор плутають з нерафінованим цукром, виготовленим із соку цукрової тростини. Цукор-сирець, на відміну від коричневого цукру, має певну харчову цінність і містить деякі вітаміни та мінерали.

Їжа із замінниками цукру корисніша

Якщо на упаковці зазначено, що продукт не містить цукру, – це не означає, що він корисний. Дуже часто натуральний цукор замінюють підсолоджувачами, які можуть бути гіршими за цукор.

Навіть стевія, яка складається з натуральних компонентів, може бути небезпечною для здоров'я, не кажучи вже про штучні підсолоджувачі.

Усі вуглеводи – це цукор

Цукор є найпростішим, але не єдиним типом вуглеводів. Більш складними формами цукру є крохмаль і клітковина, які містяться в овочах, кукурудзі та бобах.

Він міститься тільки в солодощах

Цукор міститься в багатьох природних продуктах, таких як мед, молоко, фрукти тощо.