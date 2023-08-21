5 неочікуваних місць у вашому домі, де розмножуються мікроби

Ви могли й не підозрювати про величезну кількість місць у квартирі, які є вразливими для бактерій та шкідливих мікроорганізмів. Якщо не чистити ці зони особливо ретельно, ви можете наразити власне здоров'я на неабияку небезпеку

Мікроби можуть ховатися у таких місцях вашого будинку, про які ви навіть не думали. Та для того, щоб зберегти своє здоров'я та підтримувати імунітет, вам потрібно вчасно позбавлятися цих шкідників.

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Письмовий стіл

Вам може здатися, що на вашому робочому місці вдома не може бути нічого, окрім паперів, комп'ютера та пилу. Втім, це не так, тож вам варто приділити більше уваги домашньому офісу. Виявляється, ця поверхня може містити у 400 разів більше бактерій, ніж звичайне сидіння унітаза.

Зокрема, те місце, на яке ви спираєтеся руками, може утримувати до 10 мільйонів бактерій. Для того, щоб запобігти зайвим забрудненням, протирайте стіл не тільки вологою ганчіркою, але й використовуйте мийний засіб.

Головка душу

Під час прибирання у ванній ви навряд чи приділяєте достатньо уваги кранам та лійці для душу – і дарма. Дослідження показали, що вона може стати потенційним середовищем для розмноження бактерій, а згодом забруднювати воду, якою ви миєтеся.

Окрім того, деякі мікроби, що можуть оселитися на крані для душу, можуть викликати й респіраторні захворювання у людей з ослабленим імунітетом. Отож, уважно слідкуйте за тим, щоб на лійці для душу не утворювалося нальоту та не залишалося зайвого сміття.

Експерти радять періодично замочувати лійку для душу на ніч у розчині оцту та води.

Простирадла

Простирадла ви використовуєте кожної ночі, і вони тісно контактують з вашою шкірою, а отже – вбирають увесь піт, вологу та бруд з неї. Втім, зважайте на те, що у такому середовищі можуть з'явитися пилові кліщі, бактерії та мікроби. Окрім того, кожної ночі на простирадлах ви залишаєте чимало мертвих клітин шкіри.



На простиралах збирається багато мікробів / Фото Pexels​

Щоб уникнути неприємних шкірних захворювань, періть постільну білизну щонайменше раз на тиждень.

Дошка для нарізання

Так, ви могли й не думати про те, що поверхня, на якій ви щодня готуєте собі їжу, зберігає чимало мікробів. Виявляється, звичайна обробна дошка містить на 200% більше бактерій, ніж сидіння унітаза.

І на дошці для нарізання деякі хвороботворні бактерії – наприклад, кишкова паличка – можуть жити навіть місяцями. Зверніть увагу й на такі проблемні місця як стільниці, стільці та інші кухонні поверхні.

Дерев'яні дошки не можна надто часто мити у посудомийній машині, та все ж не забувайте ретельно дезінфікувати їх після кожного використання. Також дошки можна протирати оцтом чи перекисом водню – це допоможе знищити мікроби та бактерії.

Тримач для зубної щітки

Ви будете здивовані, та дослідження показали – найбруднішим місцем в усій ванній є посудина, в якій ви зберігаєте свою зубну щітку. Особливо важливо часто її мити, якщо вона розташована недалеко від унітаза, адже таким чином на вашій щітці та посудині для неї можуть збиратися неприємні мікроби.

Щонайменше раз на тиждень мийте тримач для щітки у посудомийній машині чи вручну з використанням мийного засобу.