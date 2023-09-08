Все кишітиме в бактеріях: що з вами буде, якщо ніколи не мити душ

Душ для нас – певний санітарний простір, приємне місце, де ми вмиваємося зранку чи ввечері. Але не всі знають, що ванна буквально кишітиме мікроскопічними бактеріями, якщо ви не будете її мити. Пляма навколо зливного отвору – це згусток хвороботворний мікроорганізмів.

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Про те, як брудна ванна може викликати у нас захворювання розповіла Келлі Рейнольдс – доктор філософії та директор Центру навколишнього середовища, науки про вплив і оцінку ризиків в Університеті Арізони.

Це може викликати алергію і астму у деяких людей

За даними клініки Майо, середовище з високою вологістю (наприклад, вологий душ) створює ідеальні умови для росту цвілі. Для більшості людей цвіль у ванній, на стінках душу чи фіранці не становить загрози для здоров’я, однак люди з ослабленим імунітетом наражаються на більший ризик захворіти.

Келлі Рейнольдс каже, що люди, які мають астму та алергію мають більші шанси спровокувати напад астми або ж симптоми алергії. Це може бути сльозотеча, кашель чи навіть висипання на шкірі.



Мийте душ раз в тиждень / Фото Pexels

Шкірні захворювання

Ймовірність заразитися шкірною інфекцією є більш ймовірною в громадських душових (спортзалі чи гуртожитку), втім, якщо ви приймаєте душ разом з іншими вдома і давно не мили ванну, то мікроби, що викликають грибкові та бактеріальні інфекції, можуть розмножуватися та процвітати на підлозі брудного душу.

За даними університету охорони здоров'я штату Юта, деякі з найбільш поширених інфекцій включають мікоз стопи, бородавки, вірус папіломи людини (ВПЛ) та метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA), тип бактерій, які можуть викликати абсцеси на шкірі.

Якщо у вас є поріз чи пухир на нозі, то ваші шанси заразитися є ще вищими, адже отвір у шкірі є легким входом для бактерій та вірусів.

Це може призвести до проблем зі шлунком

Ви здивуєтеся, але Келлі Рейнольдс каже, що деякі види мікробів затримуються в брудному душі – фекальні бактерії (в тому числі й кишкова паличка).

Якщо не помити душ і піти до вбиральні, то брудні руки, які торкатимуться душової кабіни, передаватимуть мікроби від однієї людини до іншої.

За даними університету охорони здоров'я Мічигану, хоча багато видів кишкової палички нешкідливі, деякі штами можуть викликати проблеми зі шлунком, включаючи діарею, спазми шлунка, нудоту та блювання.

Як часто треба мити душ чи ванну

Чищення та дезінфекції душу раз на тиждень буде цілком достатньо, щоб запобігти появі плісняви чи бактерій. Мийте не лише душ і ванну, але й плитку, шторки для душу та душові насадки.