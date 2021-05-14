Чи може помірне вживання алкоголю допомогти роботі серця: результати дослідження

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Це дослідження першим довело, що помірна кількість вжитого алкоголю може зменшити стрес і знизити ризик серцево-судинних захворювань. За даними кардіологів, помірне вживання – це не більше одного напою в день для жінок та не більше двох напоїв для чоловіків.

Для проведення дослідження вчені використали дані опитування, проведених центром охорони здоров'я Mass General Brigham Biobank. Загалом у дослідженні взяли участь 53 064 учасники, середній вік яких становив 57 років.

Хід експерименту



Чи може вживання алкоголю знизити стрес / Фото Pexels

Учасників розділили на групи за рівнем споживання алкоголю: низький, помірний та високий.

Основні серцево-судинні події, такі як інфаркт та інсульт, визначали за допомогою діагностичних кодів. Візуалізація ПЕТ (позиційно-емісійна томографія) була використана для вивчення мозкової діяльності в областях мозку, пов’язаних зі стресом.

Проаналізувавши дані, вчені виявили, що люди, які споживали алкоголь у помірних кількостях, мали на 20% нижчі шанси на серйозні серцево-судинні події у порівнянні з тими, хто мав нижчий рівень споживання алкоголю.

За словами авторів дослідження, алкоголь може приглушувати сигнали мозку, пов'язані зі стресом. Вчені виявили, що активність, пов’язана зі стресом, була вищою в мозку тих, хто повністю утримався від вживання алкоголю, утім, найвищою позначка виявилася в людей, які зловживали спиртним. Автор дослідження пояснив, що помірна кількість випитого може допомогти розслабитися та зменшити стрес, як наслідок – знижується кількість серцево-судинних захворювань.

У чому небезпека такого способу боротьби зі стресом

Наше дослідження не має на меті заохочувати до вживання алкоголю, оскільки надмірна кількість спиртного пов’язана зі шкодою для здоров'я. Навіть помірне споживання алкоголю асоціюється з підвищеним ризиком розвитку раку та залежності. Надлишок алкоголю шкідливий для серця, оскільки призводить до серцевої недостатності та фібриляції передсердь. Однак, ми вважаємо, що вивчення потенційного механізму зменшення серцево-судинних подій може відкрити двері для нових терапевтичних засобів, які можуть оптимізувати зменшення стресу без шкідливого впливу алкоголю, – додав провідний автор дослідження.



​Чи може вживання алкоголю знизити стрес / Фото Pexels

Доктор Юджин Ян, доктор медичних наук і кардіолог, підтримав слова свого колеги: Я б не виступав за те, щоб пацієнти вживали алкоголь заради потенційних переваг. Крім цього, така практика небезпечна для людей, які зловживали алкоголем в минулому. Й ні в якому разі не можна забувати, що алкоголь підвищує ризик аритмії й підвищеного артеріального тиску. Як зменшити стрес без алкоголю