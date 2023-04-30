Як зменшити свій біологічний вік і скільки це коштує

Мабуть, усі хочуть прожити якнайдовше. Поки чудодійного зілля для цього не винайшли, але можна змінити якість життя в останні роки.

Науковці з усього світу намагаються пролонгувати так звану "тривалість здоров'я" – кількість здорових років нашого життя. Як це зробити, розповідаємо далі.

Цікаво Три ознаки на шкірі, що вказують на проблеми з печінкою

Чи можливо продовжити "тривалість здоров'я"

Зароджується нова галузь, яка прагне зробити революцію довголіття, щоб жити не лише довше, а й краще. Одним із її представників є каліфорнійський підприємець Браян Джонсон, який тратить мільйони на рік, щоб зменшити свій біологічний вік. Йому 45, але хоче, щоб його тіло виглядало молодшим.

Чоловік намагається відтермінувати старіння, щоб уникнути ризику розвитку низки захворювань. Браян щодня прокидається о 5 ранку, за годину їсть вперше за день, а ще за 5 – вдруге і востаннє. Також споживає відповідні пігулки, займається спортом та численними процедурами. Джонсон каже, що лазерне лікування зменшило вік його шкіри аж на 22 роки.



Ведіть здоровий спосіб життя / Фото Pexels

Спосіб життя на 93% впливає на ваше довголіття, лише 7% – це генетика. Ґрунтуючись на даних, якщо ми дотримуватимемося здорового способу життя, я вважаю, що більшість людей може дожити до 95 років у доброму здоров'ї. Тож 15 – 17 додаткових років здорового життя доступні для всіх,

– каже Ерік Вердін, директор Інституту дослідження старіння Бака.

Вердін розповів про свій розпорядок дня. Це велика кількість вправ, тимчасове голодування, хороший сон, спілкування та мінімізація алкоголю. "Новачкам", які хочуть зменшити свій біологічний вік, науковець радить спробувати 14 з 24 годин не споживати калорії, стежити за тілом, проаналізувати потенційні ризики для здоров'я.

Головна порада – робити все для попередження проблем, а не усунення їхніх наслідків. Теоретично з часом може з'явитись спеціальний препарат, який "додаватиме" людям кілька років. Проте це, найімовірніше, буде дуже дорого для широкого загалу.

Тож поки ліків проти старіння немає, ведіть максимально здоровий спосіб життя: добре спіть, займайтесь спортом, правильно харчуйтесь і… не забувайте спілкуватись з людьми.