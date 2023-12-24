Чи шкідливо мити голову щодня: несподівана відповідь

Ймовірно, іноді у вас виникає бажання помити голову на наступний ж день після того, як ви вже це робити. А, можливо, це для вас повсякденна звичка. Та чи справді це добре для вашого волосся, чи навпаки шкодить йому?

Дискусія про те, як часто насправді потрібно мити голову, триває вже десятиліттями. Деякі люди стверджують, що цього не можна робити, ніж 2 – 3 рази на тиждень, інші ж не можуть уявити і для без миття голови. Що ж, стиліст Джей Бірмінгем допоможе розв'язати цю проблему та дасть відповідь щодо ідеальної частоти миття голови.

Цікаво Якнайбільше дива та казки: найкращі картинки-привітання з Днем Святого Миколая

Чи шкідливо мити голову щодня

Щоб не затягувати, відразу коротка відповідь – ні, мити голову щодня не шкідливо. Та це також зовсім не означає, що вам потрібно наносити шампунь на волосся кожні 24 години.

Як і догляд за шкірою, ідеальна процедура миття голови відрізняється від людини до людини.

Деякі типи волосся потребують миття частіше, ніж інші, волосся в усіх різні. Навіть невеликі рішення щодо способу життя, такі як сон, можуть вплинути на ваше волосся та на те, як часто його потрібно мити,

– поділився стиліст.

Тож якщо щоденне миття підходить вам, а волосся виглядає здоровим та блискучим, ви можете продовжувати робити це без жодних страхів. Та частота миття голови залежить від вашого способу життя, і усе це може змінюватися навіть щотижня.

Які типи волосся потрібно мити найчастіше?

Якщо ви маєте тонке волосся, яке до того ж пряме, це може означати, що вам потрібно мити його частіше. Через те, що пряме волосся не має природної текстури чи хвиль, олія дуже швидко розповсюджується по довжині, і воно вже скоро виглядатиме брудним.

Окрім того, частіше мити голову потрібно тим людям, у яких діагностовані проблеми із шкірою голови.



Деякі типи волосся потрібно мити частіше за інші / Фото Pexels

І попри те, що щоденне миття голови підходить для деяких людей, багато перукарів та стилістів сходяться на тому, що найкраще мити голову кожні два – три дні, а не щодня.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Якщо ви перестараєтеся з миттям голови, ваша шкіра може стати надто сухою, а зрештою це призведе до посічених кінчиків та ламкості волосся.

Які ознаки того, що ви миєте волосся надто часто: