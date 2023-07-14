Ось що станеться, якщо пити молоко щодня

Вам, певно, доводилося чути, що молоко спричиняє прищі, алергії та навіть заважає втрачати вагу. Проте, виявляється, стакан молока може зробити дива з вашим організмом.

Наукові дослідження не підтвердили численні міфи про шкоду коров'ячого молока. Тож якщо в вас немає алергії чи непереносності лактози, спробуйте додати цей продукт до свого щоденного раціону, і дуже швидко ви помітите, як ваше тіло змінюється на краще.

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Чим корисне молоко

Молоко – це чудове вегетаріанське джерело білка, а також воно насичене вітаміном D та кальцієм – тими елементами, що просто необхідні для росту та міцності кісток. Експерти радять вживати молоко, якщо ви маєте ламкі кістки або погані нігті.

Можливо, вам доводилося чути, що молоко заважає схуднути, і через це варто уникати його у своєму харчуванні. Що ж, тоді хороші новини – це міф. Насправді комбінація білків і вуглеводів, що містяться в напої, роблять його надзвичайно поживним, і це може навіть допомогти втратити кілька зайвих кілограмів.

Вуглеводи, на які багате молоко, дають організму енергію та дозволяють йому функціонувати якнайкраще. Саме це допомагає нормалізувати апетит та не переїдати, а дотримуватися збалансованого здорового раціону.



Молоко може допомогти вам схуднути / Фото Pexels​

Одне з останніх досліджень показало, що люди, які худли й додавали у свою дієту молоко, втрачали вагу швидше і краще набирали м'язи за тих, хто цього не робив. Тож склянка молока на щодень може допомогти вам тримати своє тіло у чудовій формі.

Також науковці переконані, що молоко знижує ризик розвитку діабету 2-го типу. Радять замінити на звичайне молоко і підсолоджені напої.

А ось щодо користі цього напою для серця докази більш суперечливі. Деякі дослідження показують, що регулярне вживання молока зменшує ризики інсульту, гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Інші ж експерименти доводять, що через високий вміст жирів ризики інсульту навпаки ростуть.

Якщо ж ви хочете думати швидше і краще та "прокачати" свої когнітивні функції, спробуйте пити більше молока, адже воно надзвичайно корисне для вашого розуму. Вчені вважають, що воно навіть знижує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера у старшому віці. Дослідники переконані, що це відбувається через те, що у молоці є чимало вітаміну В12.