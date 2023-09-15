Ви цього не знали, але мокре волосся – це розсадник багатьох бактерій та грибів. Зростання цих крихітних мікроорганізмів може призвести до інфекцій на шкірі голови.

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Зростання бактерій

Коли ви спите на мокрому волоссі, тепло від голови і вода створюють вологість. На жаль, це може бути живильним середовищем для мікроорганізмів і може призвести до створення середовища, що сприятиме зростанню бактерій і грибків на подушках,

– каже доктор медичних наук По-Чанг Сюй.

Грибкові інфекції

За словами лікаря, сон із мокрим волоссям також може збільшити ризик грибкових інфекцій шкіри голови. Один з видів грибків – є Malassezia, який може призвести до лупи або дерматиту.



Не рекомендовано лягати спати з мокрим волоссям / Фото Pexels

Ламкість волосся

Мокре волосся тонке, що робить його більш схильним до січених кінчиків. Лікар По-Чанг Сюй каже, що струшування і поворот під час сну може викликати тертя, через що ваше вологе волосся стане більш схильним до ламкості.

Хоча мокре волосся навряд чи викличе у вас захворювання, фахівець рекомендує спати з сухим волоссям, щоб запобігти росту бактерій або грибків.

Щоб не спати на мокрому волоссі, використовуйте рушники, що вбирають вологу, ретельно вибирайте час миття волосся і заміняйте наволочку шовковою, щоб зменшити тертя. Найкраще буде, якщо ви будете використовувати фен для прискорення процесу.