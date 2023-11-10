Чи справді морозиво допомагає від болю в горлі: відповідь лікаря

Вам точно доводилося чути про те, що під час застуди варто пити гарячі напої, щоб заспокоїти роздратоване горло. Та останнім часом популярності набирає новий спосіб боротьби з болем: споживання холодних продуктів, наприклад, морозива.

Якщо ви піддалися модним тенденціям та почали замість гарячого чаю їсти морозиво під час хвороби, зупиніться на хвильку та переконайтеся, що ви робите все правильно. У цього способу, звісно ж, є чимало переваг, але також вистачає і недоліків. Про те, чи варто вживати морозиво для полегшення болю в горлі, розповіла докторка медичних наук Лі Ааронсон.

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Чи допомагає морозиво при застуді

Якщо ви з'їсте трохи холодного морозива, коли у вас болить горло, скоріш за все, ви і справді відчуєте полегшення. Річ у холоді, який покриває ваше горло та тимчасово заспокоює його. Та загальний ефект від морозива досить короткочасний, і один інгредієнт у ньому може навіть посилити вашу хворобу.

Виявляється, цукор, якого у більшості видів морозива досить багато, може призвести до того, що запалення у вашому організмі посилиться, а імунітет впаде.

Різноманітні дослідження припускають, що цукор не надто добре впливає на імунну систему, адже він і справді може послабити здатність організму боротися з різними інфекціями. Особливо важливо уникати цукру, якщо причиною болю у горлі є вірус чи бактерія.



Цукор може нашкодити під час хвороби / Фото Pexels

На щастя, морозиво можна замінити на більш корисні холодні відповідники.

Сорти з низьким рівнем цукру. Якщо вам вдасться знайти морозиво, у якому буде небагато цукру, або й альтернативу, що взагалі його не містить, це може заспокоїти ваше горло та не завдати шкоди імунній системі.

Якщо вам вдасться знайти морозиво, у якому буде небагато цукру, або й альтернативу, що взагалі його не містить, це може заспокоїти ваше горло та не завдати шкоди імунній системі. Варіанти без молочних продуктів. Якщо ви маєте непереносність лактози, ви можете відчути додатковий стрес під час вживання морозива, і це точно не піде на користь вашому одужанню. Натомість ви можете пошукати морозиво, яке виготовляють на кокосовому чи мигдальному молоці, і тоді улюблені ласощі не принесуть вам додаткових проблем.

Якщо ви маєте непереносність лактози, ви можете відчути додатковий стрес під час вживання морозива, і це точно не піде на користь вашому одужанню. Натомість ви можете пошукати морозиво, яке виготовляють на кокосовому чи мигдальному молоці, і тоді улюблені ласощі не принесуть вам додаткових проблем. Фруктові сорбети. Зазвичай сорбети, що виготовляють на основі фруктів, містять набагато менше жиру, тож вони будуть дещо легшим варіантом для боротьби з болем у горлі. Часто ці солодощі також готують із справжніх фруктів, а це може забезпечити вас додатковими вітамінами та антиоксидантами, які потрібні для боротьби з хворобою.

Холодна чи гаряча їжа?

Якщо ви замислилися над питанням, що ж допомагає від болю в горлі краще, то тут немає точної відповіді. І та, і та їжа може запропонувати свої переваги для заспокоєння горла, і вони відрізнятимуться від людини до людини. Деякі дослідження показують, що температура їжі істотно не впливає на стан учасників експерименту.