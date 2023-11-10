Чи справді морозиво допомагає від болю в горлі: відповідь лікаря
Джерело:Healthline
Вам точно доводилося чути про те, що під час застуди варто пити гарячі напої, щоб заспокоїти роздратоване горло. Та останнім часом популярності набирає новий спосіб боротьби з болем: споживання холодних продуктів, наприклад, морозива.
Якщо ви піддалися модним тенденціям та почали замість гарячого чаю їсти морозиво під час хвороби, зупиніться на хвильку та переконайтеся, що ви робите все правильно. У цього способу, звісно ж, є чимало переваг, але також вистачає і недоліків. Про те, чи варто вживати морозиво для полегшення болю в горлі, розповіла докторка медичних наук Лі Ааронсон.
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Чи допомагає морозиво при застуді
Якщо ви з'їсте трохи холодного морозива, коли у вас болить горло, скоріш за все, ви і справді відчуєте полегшення. Річ у холоді, який покриває ваше горло та тимчасово заспокоює його. Та загальний ефект від морозива досить короткочасний, і один інгредієнт у ньому може навіть посилити вашу хворобу.
Виявляється, цукор, якого у більшості видів морозива досить багато, може призвести до того, що запалення у вашому організмі посилиться, а імунітет впаде.
Різноманітні дослідження припускають, що цукор не надто добре впливає на імунну систему, адже він і справді може послабити здатність організму боротися з різними інфекціями. Особливо важливо уникати цукру, якщо причиною болю у горлі є вірус чи бактерія.
Цукор може нашкодити під час хвороби / Фото Pexels
На щастя, морозиво можна замінити на більш корисні холодні відповідники.
- Сорти з низьким рівнем цукру. Якщо вам вдасться знайти морозиво, у якому буде небагато цукру, або й альтернативу, що взагалі його не містить, це може заспокоїти ваше горло та не завдати шкоди імунній системі.
- Варіанти без молочних продуктів. Якщо ви маєте непереносність лактози, ви можете відчути додатковий стрес під час вживання морозива, і це точно не піде на користь вашому одужанню. Натомість ви можете пошукати морозиво, яке виготовляють на кокосовому чи мигдальному молоці, і тоді улюблені ласощі не принесуть вам додаткових проблем.
- Фруктові сорбети. Зазвичай сорбети, що виготовляють на основі фруктів, містять набагато менше жиру, тож вони будуть дещо легшим варіантом для боротьби з болем у горлі. Часто ці солодощі також готують із справжніх фруктів, а це може забезпечити вас додатковими вітамінами та антиоксидантами, які потрібні для боротьби з хворобою.
Холодна чи гаряча їжа?
Якщо ви замислилися над питанням, що ж допомагає від болю в горлі краще, то тут немає точної відповіді. І та, і та їжа може запропонувати свої переваги для заспокоєння горла, і вони відрізнятимуться від людини до людини. Деякі дослідження показують, що температура їжі істотно не впливає на стан учасників експерименту.