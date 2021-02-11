Названо дієту, яка покращує пам'ять і знижує ймовірність виникнення деменції

Середземноморська дієта вже давно завоювала довіру лікарів та дієтологів. Її дію пов'язують з збільшенням тривалості життя, здоров’ям кишечника та навіть покращенням настрою. А згідно з новим дослідженням – така дієта зберігає розумову функцію людини в процесі старіння.

Вчені провели опитування, тестування та перевірили фактичну швидкість мислення учасників. 358 добровольців пройшли МРТ, щоб дослідники змогли опиратися на структуру їхнього мозку.

Дослідження провела група науковців з Единбурзького університету в Шотландії. Згідно з їхньою першопочатковою гіпотезою, тип харчування впливає на мислення та здоров’я мозку у людей похилого віку. Щоб підтвердити або спростувати цю думку, дослідники провели експеримент, в якому взяли участь 500 людей похилого віку (79 років) без ознак деменції.

Результати дослідження

Результати дослідження показують, що дотримання середземноморської дієти є одним з найдоступніших способів зберегти ясність мислення в похилому віці. Така дія, зокрема, пов'язана з вживання більшої кількості зелених листових овочів та скороченням споживання червоного м'яса. Співавторка дослідження Джені Корлі зазначає, що саме ці фактори можуть найбільше впливати на когнітивні показники людини.

Цікаво, що середземноморська дієта не показала фактичних змін в структурі мозку (МРТ не зафіксувало ніяких змін в тих учасників, які вживають більше морепродуктів та зелені), проте зміна харчування насправді змінила здатність до запам'ятовування та покращила мислення опитаних.

Позитивний взаємозв'язок між середземноморською дієтою та мислення в нашій вибірці не пояснюється покращенням структури мозку. Можливо, існують структурні або функціональні зміни конкретних ділянок, а не в цілому органі, як вимірюється в цьому дослідженні.

Однак, щоб зробити точні висновки, вченим варто продовжувати вивчення мозку людей похилого віку, які перейшли на середземноморську дієту.

Що відомо про середземноморську дієту