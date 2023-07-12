Вже викидайте арахіс: він може принести неочікувану шкоду

Арахіс може здатися досить здоровою та корисною закускою, проте у цьому продукті таїться чимало небезпек. Спробуйте обмежити його вживання, і ви дуже швидко помітите різницю у стані здоров'я.

Ви могли й не підозрювати, проте арахіс не лише поживний і досить калорійний, але й містить чимало токсинів, які можуть спричинити серйозні захворювання. А багатьом людям вживати цей продукт взагалі категорично заборонено.

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Як арахіс може нашкодити

Цей з вигляду невинний продукт містить чимало афлатоксинів, які навіть у помірних концентраціях можуть викликати цироз, гепатит В та навіть призвести до розвитку раку печінки. Важливо пам'ятати й про фітинову кислоту, яка є в цих бобових.

Кислота зв'язується з мінералами та перешкоджає засвоєнню заліза, кальцію, цинку та магнію. Через це арахіс, хоч і здається дуже поживним, приносить не так багато користі організму. Багатий цей продукт і на пестициди лектини, які пошкоджують бар'єрні клітини кишківника та можуть спричинити чимало проблем з травленням.



Арахіс може призвести до розвитку раку / Фото Pexels

Пошкоджений кишківник може призвести до постійного запалення та розвитку аутоімунних і хронічних захворювань. На організм негативно впливає і надзвичайно високий вміст жирних кислот в арахісі. Така їхня кількість може призвести до ішемічної хвороби серця та хронічної серцевої недостатності.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Ви могли й не підозрювати, проте арахісову олію з бобових зазвичай видаляють, обливаючи арахіс гексаном, розчинником на основі нафти. Він може викликати не тільки запаморочення чи респіраторну пневмонію, але й пошкодження нервової системи.

Та найпоширенішою проблемою, пов'язаною з вживанням арахісу, є алергічні реакції, які цей продукт викликає у багатьох людей. Алергія починається через те, що імунна система реагує на білок, що міститься в бобових.

Алергія на арахіс може викликати не тільки запаморочення, висипи та нудоту, але й низку інших неприємних симптомів. Зокрема, якщо після вживання цього продукту ви відчули зміну голосу, набряк язика чи горла, падіння артеріального тиску, негайно відмовтеся від нього у своєму раціоні.