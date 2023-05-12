Дивно, але ефективно: як позбутись запаху цибулі після їди

Цибуля – справжній суперфуд серед овочів, адже містить низку корисних речовин, від яких наш організм майже завжди у виграші. Проте є невеликий мінус – неприємний аромат опісля.

Звісно, позбутись його можна завдяки жувальній гумці, м'ятній цукерці чи чищенню зубів, але є й інші варіанти. Обирайте, який вам до вподоби, та користуйтесь.

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Як перебити цибулевий аромат

Лимон

Його можна використати по-різному – посмоктати скибочку або ж прополоскати рот його соком. У цьому випадку саме кислотні властивості цитрусових сприятимуть боротьбі зі сильними запахами.

Зелень

Чимало трав можуть похизуватись природніми дезодорувальними властивостями. Тож на допомогу прийде будь-яка свіжа зелень, як-от м'ята, петрушка чи кінза.



Аромату цибулі тепер позбутись легше / Фото Pexels

Ополіскувач

Здається, що це трішки банально, але важливо обирати ополіскувач без вмісту спирту та спеціально призначені для усунення неприємного запаху з рота. Тоді подих точно буде свіжим.

Оцет і сода

Ні, пити їх не варто. Цей варіант підійде, якщо вам потрібно видалити запах цибулі з рук. Спершу миємо їх оцтом чи розчином харчової соди, щоб нейтралізувати аромат. Далі ретельно промиваємо руки під водою, можна навіть з милом.

Гра не випередження

Допоможе людям, які не полюбляють аромату цибулі. Тут важливо правильно її готувати – на повільному вогні, з накриванням кришки чи додаванням оцту або лимонного соку. Це все сприятиме мінімізуванню неприємного запаху.