Невдалий ботокс: блогерка поділилася результатами помилки лікаря

Джерело:Health
Відвідуючи пластичного хірурга чи косметолога, слід пересвідчитися, що вам нічого не загрожує. В протилежному випадку ви можете зіткнутися з такими ж наслідками, як і чиказька інфлюенсерка – Вітні Буха.
Блогерка понад 3 роки отримувала періодичні ін'єкції ботоксу на обличчі й завжди була задоволена результатом. Утім, все змінилася після останнього візиту до косметолога. У інстаграмі Вітні попередила підписників, що неправильно введений ботокс може призвести до неприємних наслідків. В її випадку все обійшлося птозом – опущенням верхньої повіки.
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На думку блогерки, косметолог ввів занадто багато ботоксу або просто здійснив ін'єкцію в неправильне місце:
Мій м'яз розслабився і ліва повіка почала опускатися. Водночас моє право око стало занадто великим, – розповіла Вітні.
Впродовж кількох тижнів жінка відчайдушно шукала рішення, адже ботокс не можна розчиняти так, як це дозволяють інші наповнювачі:
На відміну від філерів, ботокс не можна розчинити й вивести з організму раніше терміну. Тому мені потрібно просто чекати та сподіватися, що це не займе багато часу. В іншому випадку ефект триватиме кілька місяців, перш ніж я повернуся до нормального життя.
Популярність ботоксу стрімко зросла в США за останнє десятиліття, розповідає сертифікована дерматологиня Дебра Джаліман. За даними Американського товариства естетичної пластичної хірургії, протягом 20 років введення ботоксу стало найбільш затребуваною процедурою естетичного лікування. Найпоширенішими побічними ефектами процедури є синці, головний біль та відчуття тяжкості в місці ін'єкції. Така ситуація, яка трапилася з Вітні – рідкість, якщо звертатися до сертифікованих фахівців.
Якщо після ботоксу у пацієнтів опускається повіка, це означає, що його ввели не в той м’яз:
Люди, які роблять ін'єкцію ботоксу, повинні знати анатомію обличчя, але деякі косметологи проходять швидкий курс та думають, що вже готові колоти ботокс. Ситуацію ускладнює й те, що пацієнти шукають найдешевші ціни. І я думаю, що це велика помилка – дешевий ботокс часто розбавляється фізіологічним розчином, що може негативно відбитися на м'язах.
Зараз Вітні продовжує ділитися своїм досвідом в соцмережах. Блогерка застосовує спеціальні очні краплі, які допомагають впоратися з птозом та очікує на нові процедури.
Я не повернуся до того ж косметолога за ін'єкціями та буду нервувати, коли знов осмілюся ввести ботокс, але я не відмовлюся від цієї процедури. Якщо речовина та фахівець справді хороші – вам нічого не загрожує, – підсумовує Вітні.