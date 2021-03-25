Піст та харчування: нутриціологиня розповіла, як не нашкодити організму

Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ольга Дорош

Піст – це корисна практика, якщо підійти до неї зважано. Чим замінити базові продукти та й загалом, що їсти в піст, щоб організм отримував всі необхідні поживні речовини? На ці питання відповіла нутриціологиня Ольга Дорош.

40 днів без м'яса, зокрема без ковбаси, сосисок та інших оброблених продуктів – це хороша можливість оздоровити свій раціон. Втім, щоб піст був корисним для вашого організму, недостатньо відмовитися від продуктів. Ця відмова повинна бути обдуманою, а заборонені продукти – замінені рослинними аналогами.

Читайте також Чому нам потрібен йод та коли солити їжу: поради нутриціологині

Якщо ви відмовились лише від м’ясних продуктів – проблем не виникне. Якщо відмовились від яєць, молочки, риби, потрібно продумати раціон на найближчий час.

Кому треба планувати меню для посту⁣⁣

  • дітям⁣⁣
  • вагітним і жінкам на ГВ⁣⁣
  • спортсменам⁣⁣⠀
  • людям з травмами, проблемами ШКТ
  • тим, хто нещодавно переніс операцію
  • людям з ПХП та дефіцитом ваги.

Що їсти в піст, щоб був збалансований раціон

Їмо за методом тарілки, де:⁣

  1. половина тарілки: овочі, зелень, фрукти, ягоди, гриби, стручкова квасоля, спаржа, зелений горошок;
  2. 25% тарілки – складні вуглеводи у вигляді цільних круп, цілозернового хліба та макаронів, картоплі, батату, тощо.⁣⁣⠀

Рекомендовані цільні крупи: ⁣⁣⠀

  • цілозернова чи плющена вівсянка,⁣⁣⠀
  • бурий чи дикий рис⁣,
  • перловка⁣⁣,
  • булгур⁣⁣,
  • пшоно, ⁣⁣⠀
  • ячмінь⁣⁣,⠀
  • кіноа⁣⁣,
  • амарант.⁣⁣⠀
  1. 25% тарілки – білки: бобові, тофу, риба, морепродукти⁣⁣⠀

Бобові – це не лише квасоля і горох, а ще й:

  • сочевиця⁣⁣,
  • нут і хумус,⁣⁣⠀
  • маш⁣⁣.

Як вийти з посту⁣⁣⠀

Їмо за принципом тарілки та поступово в невеликих кількостях вводимо яйця, молочку, м'ясо. Важливо не переїдати!

Чи є щось погане в пості

На жаль, часто під час посту в раціоні з’являється забагато таких продуктів, як: ⁣⁣⠀

  • хліб і хлібобулочні вироби (рафіноване борошно в складі та спред/маргарин призводять до дефіциту вітамінів групи В, харчових волокон, трансжирів)⁣⁣;
  • солодощі (надмір цукру призводить до підвищення рівню глюкози, холестерину та набору зайвих кілограмів);
  • соуси (надмір солі, консервантів може стати причиною гіпертонії);⁣⁣⠀
  • засмажка цибуля + морква + олія соняха провокують передозування омега-6, що, своєю чергою, стає причиною запальних процесів та збою ліпідного обміну⁣⁣;
  • супи з низькою нутрітивною цінністю, через що в раціоні додається ще більше хліба, щоб наїстись.

Тому їмо під час посту за методом тарілки, а також:

  1. Обережно з хлібом та солодощами.⁣⁣⠀
  2. Мінімум смаженої їжі.
  3. Забрати засмажки.
  4. Додати більше коренеплодів, овочів, зелені, ягід, круп та бобових. ⁣⁣⠀