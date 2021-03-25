Піст та харчування: нутриціологиня розповіла, як не нашкодити організму

Піст – це корисна практика, якщо підійти до неї зважано. Чим замінити базові продукти та й загалом, що їсти в піст, щоб організм отримував всі необхідні поживні речовини? На ці питання відповіла нутриціологиня Ольга Дорош.
40 днів без м'яса, зокрема без ковбаси, сосисок та інших оброблених продуктів – це хороша можливість оздоровити свій раціон. Втім, щоб піст був корисним для вашого організму, недостатньо відмовитися від продуктів. Ця відмова повинна бути обдуманою, а заборонені продукти – замінені рослинними аналогами.
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Якщо ви відмовились лише від м’ясних продуктів – проблем не виникне. Якщо відмовились від яєць, молочки, риби, потрібно продумати раціон на найближчий час.
Кому треба планувати меню для посту
- дітям
- вагітним і жінкам на ГВ
- спортсменам⠀
- людям з травмами, проблемами ШКТ
- тим, хто нещодавно переніс операцію
- людям з ПХП та дефіцитом ваги.
Що їсти в піст, щоб був збалансований раціон
Їмо за методом тарілки, де:
- половина тарілки: овочі, зелень, фрукти, ягоди, гриби, стручкова квасоля, спаржа, зелений горошок;
- 25% тарілки – складні вуглеводи у вигляді цільних круп, цілозернового хліба та макаронів, картоплі, батату, тощо.⠀
Рекомендовані цільні крупи: ⠀
- цілозернова чи плющена вівсянка,⠀
- бурий чи дикий рис,
- перловка,
- булгур,
- пшоно, ⠀
- ячмінь,⠀
- кіноа,
- амарант.⠀
- 25% тарілки – білки: бобові, тофу, риба, морепродукти⠀
Бобові – це не лише квасоля і горох, а ще й:
- сочевиця,
- нут і хумус,⠀
- маш.
Як вийти з посту⠀
Їмо за принципом тарілки та поступово в невеликих кількостях вводимо яйця, молочку, м'ясо. Важливо не переїдати!
Чи є щось погане в пості
На жаль, часто під час посту в раціоні з’являється забагато таких продуктів, як: ⠀
- хліб і хлібобулочні вироби (рафіноване борошно в складі та спред/маргарин призводять до дефіциту вітамінів групи В, харчових волокон, трансжирів);
- солодощі (надмір цукру призводить до підвищення рівню глюкози, холестерину та набору зайвих кілограмів);
- соуси (надмір солі, консервантів може стати причиною гіпертонії);⠀
- засмажка цибуля + морква + олія соняха провокують передозування омега-6, що, своєю чергою, стає причиною запальних процесів та збою ліпідного обміну;
- супи з низькою нутрітивною цінністю, через що в раціоні додається ще більше хліба, щоб наїстись.
Тому їмо під час посту за методом тарілки, а також:
- Обережно з хлібом та солодощами.⠀
- Мінімум смаженої їжі.
- Забрати засмажки.
- Додати більше коренеплодів, овочів, зелені, ягід, круп та бобових. ⠀