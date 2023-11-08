Секрет планування здорової тарілки: лікарка розповіла, які продукти купляти

Правильне харчування починається ще з покупки продуктів у магазині. А під час закупів потрібно мати план, за допомогою якого ви не придбаєте зайвих і шкідливих продуктів.

Під час складання здорової тарілки і правильного харчування головне – не перестаратися. Так, ви почули правильно. Якщо у вас вдома будуть тільки дуже поживні, здорові продукти, які ви насправді не любите, шансів зірватися на шкідливу їжу набагато більше. Як закупити продукти, щоб харчуватися збалансовано і смачно, розповіла нутриціологиня Олеся Добрянська.

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Що потрібно знати про здорове харчування

Закупка по "тарілці" – це, перш за все, планування покупки продуктів так, щоб ви знали, що готуватимете протягом тижня чи того періоду часу, на який ви закупляєте їжу. Одна з головних порад, які дає дієтологиня – складати раціон не тільки з корисних, але й улюблених продуктів.

Та якщо ви поєднуватимете їх з овочами, фруктами та іншою здоровою їжею, ви зробите свій раціон більш різноманітним та цікавим.

Пам'ятаєте притчу про зайця і черепаху? Будь-які зміни, це додатковий стрес. Що повільніше, але впевнено ви будете йти, то більшого успіху доб'єтеся. Отож, секрет планування закупки по Тарілці в тому, що ви її плануєте теж по пропорціях: білки, вуглеводи, клітковина, жири,

– поділилася лікарка.

Ще одна важлива порада, якою поділилася Олеся Добрянська – спробуйте задовольтятися тим, що у вас виходить, і з часом відпускайте контроль та дозволяйте собі вживати різні продукти, навіть якщо вони не надто корисні, проте приносять вам задоволення.

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Закупки за методом "Здорової Тарілки"

Перед тим, як йти до магазину, спробуйте скласти хоча би приблизний список покупок. Ось таким користується і сама дієтологиня.

Овочі, зелень, водорості

капуста, салат айсберг, перець солодкий, перець чилі, кабачки, спаржа, оливки, каперси, авокадо, помідори, кукурудза;

цибуля, часник, морква, буряк, редька, редиска, ревінь, імбир, корінь і стебла селери;

листя салата або салатні мікси;

заморожені овочі та суміші;

кріп, петрушка, кінза, базилік, рукола, м'ята, розмарин;

норі, ламінарія.



Овочі дуже потрібні для збалансованого харчування / Фото Pexels

Фрукти, ягоди, сухофрукти

яблука, банани, ківі, цитрусові, хурма, груші, виноград;

малина, ожина, чорниця, лохина;

сушені вишні, родзинки, фініки, курага, чорнослив, бананові чипси.

Злаки

гречка, пшоно, перлова каша, бурий рис, вівсянка;

булгур, макарони твердих сортів, висівки.



Злаки є важливою частиною раціону / Фото Pexels

М'ясо, птиця

свинина, телятина, яловичина;

курка, індичка, качка.

Інші продукти

нежирні сорти риби;

мідії, креветки, кальмари, гребінці;

яйця;

молоко та кисломолочні продукти.



Молочні продукти та яйця містять багато поживних речовин / Фото Pexels

Звісно ж, ви не маєте купувати усі продукти у цьому списку, та він може бути непоганим початком для створення власного плану покупок. Оберіть ті продукти, що вам найбільше до вподоби та спробуйте впровадити їх до свого раціону.

Ми не роботи, ми люди. Ви можете відступати від правил (і ви точно будете відступати від них) – у справі харчування не буває завжди "правильно" чи "100% збалансовано". Якщо ваші відступи складають 10 – 20 – 30%, то ваше харчування можна назвати здоровим,

– розповіла дієтологиня.

Тож якщо ви хочете змінити свій раціон та зробити його більш збалансованим, почніть з невеликих кроків, оцініть ті корисні продукти, що вживаєте вже зараз, і потрохи докупляйте інші, які збагатять ваше харчування.