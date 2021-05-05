Почніть зі зміни мислення: 7 викривлених думок, які уповільнюють схуднення

Процес схуднення вимагає впровадження систематичних здорових звичок, таких як харчування, фізичні навантаження та самообслуговування. Крім цього, в процесі втрати ваги неймовірно важливо налаштувати себе на правильний підхід, який допоможе уникнути саботажу.

Втрата ваги може спровокувати емоційні гойдалки та стати причиною постійних сумнівів у своїх силах. При цьому слід розуміти, що позначка на вагах – не єдиний критерій успішності дієти. Скоротивши вживання простих вуглеводів та жирів, ви можете добитися покращення самопочуття, побороти шкірні висипи та стати більш енергійними. Тож під час дієти необов'язково гнатися за кілограмами та сантиметрами. Краще зосередитися на максимально досяжних цілях та хвалити себе за прогрес.

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Дослідження підтверджують, що люди, які використовували позитивне мислення, швидше втрачали вагу та легше поверталися до нових спроб після поразок. Інші ж – піддавалися викривленим думкам та втрачали мотивацію.

Ось 7 поширених викривлених думок, яких варто уникати, щоб покращити своє здоров'я.

Мені потрібно зробити це задля винагороди



Яке мислення допомагає схуднути / Фото Unsplash

Одна справа – думати про винагороду за добре виконану роботу, наприклад про педикюр або новий одяг. Утім, якщо ваше схуднення базується на системі винагород – це хибний шлях.

Кіа Хадем, сертифікована тренерка та дієтологиня, зазначає, що такий підхід призводить до образи, розчарування та ненависті до насильних тренувань. Те, що ви обрали здоровий спосіб життя – це вже винагорода та інвестиція для тіла.

Вечеря означає поразку

Так, вживання їжі впродовж дня, а не на ніч – корисна модель харчування. Та все ж фундаментальне значення має не час приймання їжі, а кількість вжитих калорій. Ви худнете, поки підтримуєте їх дефіцит.

Я не бачу результатів, тому варто випробувати нові способи

Більшість експертів погоджуються, що вимірювання параметрів тіла є неповною метрикою відстеження результатів. Нові обсяги талії та змінена позначка на вагах допомагають побачити, як далеко ви пройшли та дають змогу вибудувати нові цілі.

Проте багато людей розчаровуються та кидають дієти й тренування ще до того, як проявляться їх перші результати. Вимірювання може бути оманливим і щоденна перевірка може зламати вашу мотивацію.

Натомість пробуйте аналізувати, чи краще дивиться на вас старий одяг, чи стаєте ви сильнішими та чи підвищується впевненість у своїх силах.

Я хочу соціалізуватися, але друзі не підтримують здоровий спосіб життя

Часто зустрічі з друзями зводяться до посиденьок за столом з закусками та напоями. Для багатьох, хто змінює свій спосіб життя, це може стати неочікуваним стрес-фактором та навіть призвести до ізоляції.

Замість цього експерти радять шукати нові способи залучити своїх друзів до здорового способу життя. Вам не потрібно змушувати їх відвідувати тренажерний зал, але ви можете кататися на велосипедах чи ковзанах, плавати, бігати чи ходити в походи.

Мені потрібно уникати вуглеводів



Яке мислення допомагає схуднути / Фото Unsplash

Вуглеводи – важлива частина нашого раціону, але їх надлишок негативно впливає на самопочуття та фігуру. Рекомендована дієтична норма для вуглеводів становить 130 грамів на день. Це допомагає підтримувати мозок дорослої людини, еритроцити та центральну нервову систему. Якщо ви позбавите свій організм навіть цієї мінімальної дози, ви можете нанести більше шкоди, ніж користі.

Якщо ви їсте правильний тип вуглеводів, вам буде легше не тільки скинути кілограми, але й підтримати здорову вагу. Зосередьте увагу на цільних зернах, бобових, картоплі та фруктах.

Якщо з'їсти солодощі – день втрачено

Це популярне викривлення – приклад мислення "все або нічого" (зазвичай його називають чорно-білим мисленням). Вам варто змиритися з тим, що одне печиво не принесе шкоди, якщо ваш раціон на 90% складається з цільних, необроблених продуктів.

Пам'ятайте, що ви можете підтримувати баланс та включати всі види їжі в помірних кількостях.

Це не спрацює зі мною

Приготуйтеся до того, що ви не побачите нову людину через кілька днів. Дайте собі більше часу, щоб тіло пристосувалося – і вже невдовзі новий спосіб життя спрацює і з вами.