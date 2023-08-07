Позбавитися поганого запаху з рота дуже просто: 5 порад

Поганий запах з рота може спричинити чимало проблем. І пов'язаний він може бути не тільки з генетикою чи захворюваннями, а й з раціоном чи поганою гігієною зубів.

Сильний неприємний запах з рота має свою назву – галітоз, і це захворювання вражає 25% усього населення планети. Втім, це не значить, що від цієї проблеми немає ліків. Всього 5 простих кроків допоможуть вам швидко виправити ситуацію.

Цікаво Ви цього не знали: ось чому корисно проводити вечір без гаджетів

Пийте більше води

Ваша ротова порожнина заповнена бактеріями, які захищають зуби від ерозії. Проте серед цих мікробів вистачає і шкідливих, які утворюють наліт на зубах та яснах та спричиняють неприємний запах з рота.

І найкращий спосіб змити частину з цих бактерій – використати звичайну питну воду. Деякі експерти переконують, що протягом дня вам потрібно випивати 8 склянок води, проте навіть якщо ви не дотримуєтеся цього правила, намагайтеся стежити за водним балансом.

Мийте язик

Далеко не всі люди під час чищення зубів пам'ятають і про те, що потрібно чистити й язик. Скупчення залишків їжі може відбуватися на ньому також, і тоді язик набуває білястого кольору.

Найпростіший спосіб видалити цей наліт – використовувати скребок для язика. Додайте цей ритуал до свого вечірнього чи ранкового вмивання, і ви дуже швидко помітите результати.

Полощіть рот

Після прийому їжі залишки продуктів застрягають між зубами та на лінії ясен, і якщо ви чекаєте вечора, щоб змити їх, вони можуть спричинити неприємні аромати з рота.

Тож якщо ви не чистите зуби після кожної їди, спробуйте полоскати ротову порожнину. Для цього ідеально підійде суміш теплої води та солі.



Полоскання рота допоможе покращити запах / Фото Pexels

Також поганому диханню з рота може сприяти сухість. Для того, щоб змивати бактерії, вам потрібна слина, і саме полоскання водою може викликати її.

Не нехтуйте доглядом за яснами

Ясна – це делікатна частина рота, тому вони надзвичайно сприйнятливі до інфекцій. Їжа дуже часто потрапляє під край ясен, і під час чищення вона може залишитися там.

Тож не забувайте використовувати зубну нитку щовечора.

Їжте більше яблук

Яблука можуть сприяти покращенню здоров'я порожнини рота. Жування натуральних волокон фрукта, тобто клітковини, може стимулювати роботу ясен. Окрім того, вони корисні для видалення зубного нальоту.

Яблука також стимулюють вироблення слини, що допомагає вимивати бактерії. А те, що яблука не пахнуть сильно, впливає на те, що вони не спричиняють появу сторонніх запахів у роті.