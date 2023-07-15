Несподівано: 10 небезпечних поєднань продуктів, яких варто уникати
Джерело:Stylecraze
Деяке поєднання продуктів може погано вплинути на ваш організм. Спробуйте відмовитися від них, якщо не хочете зробити собі гірше.
Поєднання декількох видів їжі, таких як м'ясо з сиром чи фрукти з йогуртом – звична для нас справа. Втім деякі дієтологи стверджують, що блокувальні травні канали можуть заважати тілу отримувати необхідні поживні речовини.
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Вуглеводи та білки
Коли ви поєднуєте вуглеводи з білками (наприклад, м'ясо з картоплею чи хліб), вони починають протидіяти одне одному: білок розкладає, а вуглевод ферментує. Це призводить до газоутворення, здуття живота та метеоризму.
Два продукти з високим вмістом білка
Бекон і яйця - популярні комбінації, що містять два джерела з високим вмістом білка. Вони навантажують травну систему і вимагають багато часу для перетравлення.
Їжа і вода
Питна вода або сік під час їжі – одна з найбільш токсичних харчових комбінацій. Вода розбавляє кислоти шлунка і знижує їхню ефективність у розщепленні білків, вуглеводів і жирів. Тож пийте воду за 10 хвилин до їди, так ви довше почуватиметеся ситим. Це вбереже вас від переїдання або розведення шлункових ферментів.
Відмовтеся від поєднання цих продуктів / Фото з Organic Authority
Фрукти і їжа
Останнім часом салати складаються не лише з зелені та овочів, але й з фруктів. Однак таке поєднання є поганим, оскільки фрукти швидко проходять через травну систему, затримуються в ній, і цукор, що міститься в них, починає бродити.
Йогурт з фруктами
Йогурт містить багато бактерій, які впливають на цукор, присутній у фруктах. Це призводить до токсинів, застуди, алергії.
Пластівці з молоком та апельсиновим соком
Молоко містить казеїн, а апельсиновий сік містить кислоту. Ця комбінація молочних продуктів і цитрусових згортає молочні продукти, а також руйнує фермент, присутній у крохмалистих злаках. Щоб уникнути цього, пийте фруктовий сік принаймні за годину до або після їди пластівців.
Відмовтеся від поєднання цих продуктів / Фото з Pexels
Банан і молоко
Є чимало людей, які люблять банановий молочний коктейль. Втім ця комбінація продуктів обтяжує шлунок.
Квасоля і сир
Поєднання таких продуктів ви можете спостерігати в мексиканській кухні. Сир, квасоля, гострий соус і гуакамоле – це ті продукти, які спричинять здуття живота.
Помідори з макаронами
Жодна паста не обходиться без томатів, сирного соусу чи м'яса. Однак усе це завдає шкоди травній системі. Помідори містять кислоти, які послаблюють ферменти в крохмалистих макаронах і згортають молочні продукти в сирі. М'ясо та вуглеводи також є ще однією поганою комбінацією, яка робить цю їжу дуже важкою для перетравлення.
Відмовтеся від поєднання цих продуктів / Фото з Pexels
Сир і м’ясо
Сир та м’ясо є дуже багатими на білок. М'ясо та молочні продукти разом дуже важко перетравлюються.