Несподівано: 10 небезпечних поєднань продуктів, яких варто уникати

Деяке поєднання продуктів може погано вплинути на ваш організм. Спробуйте відмовитися від них, якщо не хочете зробити собі гірше.

Поєднання декількох видів їжі, таких як м'ясо з сиром чи фрукти з йогуртом – звична для нас справа. Втім деякі дієтологи стверджують, що блокувальні травні канали можуть заважати тілу отримувати необхідні поживні речовини.

Читайте також Вітамінний бум: 5 корисних властивостей сливи

Вуглеводи та білки

Коли ви поєднуєте вуглеводи з білками (наприклад, м'ясо з картоплею чи хліб), вони починають протидіяти одне одному: білок розкладає, а вуглевод ферментує. Це призводить до газоутворення, здуття живота та метеоризму.

Два продукти з високим вмістом білка

Бекон і яйця - популярні комбінації, що містять два джерела з високим вмістом білка. Вони навантажують травну систему і вимагають багато часу для перетравлення.

Їжа і вода

Питна вода або сік під час їжі – одна з найбільш токсичних харчових комбінацій. Вода розбавляє кислоти шлунка і знижує їхню ефективність у розщепленні білків, вуглеводів і жирів. Тож пийте воду за 10 хвилин до їди, так ви довше почуватиметеся ситим. Це вбереже вас від переїдання або розведення шлункових ферментів.



Відмовтеся від поєднання цих продуктів / Фото з Organic Authority

Фрукти і їжа

Останнім часом салати складаються не лише з зелені та овочів, але й з фруктів. Однак таке поєднання є поганим, оскільки фрукти швидко проходять через травну систему, затримуються в ній, і цукор, що міститься в них, починає бродити.

Йогурт з фруктами

Йогурт містить багато бактерій, які впливають на цукор, присутній у фруктах. Це призводить до токсинів, застуди, алергії.

Пластівці з молоком та апельсиновим соком

Молоко містить казеїн, а апельсиновий сік містить кислоту. Ця комбінація молочних продуктів і цитрусових згортає молочні продукти, а також руйнує фермент, присутній у крохмалистих злаках. Щоб уникнути цього, пийте фруктовий сік принаймні за годину до або після їди пластівців.



Відмовтеся від поєднання цих продуктів / Фото з Pexels

Банан і молоко

Є чимало людей, які люблять банановий молочний коктейль. Втім ця комбінація продуктів обтяжує шлунок.

Квасоля і сир

Поєднання таких продуктів ви можете спостерігати в мексиканській кухні. Сир, квасоля, гострий соус і гуакамоле – це ті продукти, які спричинять здуття живота.

Помідори з макаронами

Жодна паста не обходиться без томатів, сирного соусу чи м'яса. Однак усе це завдає шкоди травній системі. Помідори містять кислоти, які послаблюють ферменти в крохмалистих макаронах і згортають молочні продукти в сирі. М'ясо та вуглеводи також є ще однією поганою комбінацією, яка робить цю їжу дуже важкою для перетравлення.



Відмовтеся від поєднання цих продуктів / Фото з Pexels

Сир і м’ясо

Сир та м’ясо є дуже багатими на білок. М'ясо та молочні продукти разом дуже важко перетравлюються.