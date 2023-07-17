Це може викликати безсоння у жінок: відповідь вас здивує

Безсоння – надзвичайно неприємне явище, і воно може призвести до великої кількості небезпечних наслідків: стресу, тривожності, зниження імунітету. Та ви й не підозрюєте, що може його викликати.

Виявляється, безсоння може з'явитися не тільки через проблеми зі здоров'ям, але й через менструацію. Тож якщо кожного місяця ви відчуваєте, що ваш сон погіршується, саме це може бути причиною.

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Як менструація впливає на сон

Науковці з'ясували, що безсоння перед місячними може бути спричинене підвищенням рівня прогестерону в другій половині циклу. Натомість на початку циклу рівень естрогену та прогестерону падає, і деякі жінки можуть відчути безсоння і в цей період.

Також було виявлено, що жінки, які мали більш серйозні передменструальні симптоми (ПМС), мали безсоння або денну сонливість. Наука, яка оцінює більш об’єктивні показники, залежить від популяції,

– пояснила докторка Мередіт Бродерік.



Безсоння може загостритися через гормональні зміни / Фото Pexels

Дослідження показали, що проблеми зі сном під час менструації відчувають від 25 до 33% опитаних жінок. Окрім того, 7 з 10 жінок, які мають передменструальний дисфоричний розлад, мають безсоння перед початком місячних.

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Допомогти побороти цю проблему може медикаментозне лікування ПМС; також спробуйте знизити біль та дискомфорт – це позитивно вплине на ваш графік сну.

Якщо ви сумніваєтеся, запишіться на прийом до сертифікованого фахівця зі сну, якщо проблема зі сном заважає якості вашого життя або роботі вдень, – додала лікарка Бродерік.

Нагадала експертка й про те, що за аномальних симптомів або нерегулярного менструального циклу вам варто обов'язково відвідати гінеколога.