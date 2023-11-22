3 головні причини, через які ви постійно відчуваєте голод

Чимало людей відчувають голод та бажання перекусити навіть після того, як з'їдають сніданок чи обід. Це може відбуватися через величезну кількість причин та ваших звичних звичок.

Звісно, всі люди знають, як відчувається голод – він може спричинити не тільки бурчання в животі, але й різкий головний біль. Та якщо ви продовжуєте відчувати голод навіть після того, як щойно поїли, варто з'ясувати причину. Докторка медичних наук Дженніфер Гілберт поділилася кількома ймовірними факторами, що можуть впливати на ваш голод.

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Ви недостатньо спите

Наступного разу, коли ви потягнетеся до якоїсь закуски, запитайте себе, а чи ви не відчуваєте дрімоту. Нормальний денний сон – це приблизно 7 – 9 годин на добу, і якщо ви спите менше, це може призвести до короткочасного сплеску гормону греліну, який підвищує апетит.

Окрім того, одне з досліджень у ‌ Journal of Lipid Research показало, що обмеження сну протягом чотирьох днів поспіль призводить до того, що люди починають по-різному метаболізувати їжу, і залишаються голодними навіть після її прийому.

Ви зневоднені

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Багато людей починають відчувати млявість і запаморочення і думають, що їм потрібна їжа, але насправді вони плутають голод зі спрагою,

– поділився дієтолог Бонні Тауб-Дікс.

Гарний початок для достатньої гідратації – це споживати 8 склянок води на день, та якщо ви живете у жаркому кліматі, вам може знадобитися більше рідини. Тож коли ви знову відчуєте незвичний голод, спробуйте спочатку зробити ковток води, а вже потім шукати перекус.



Пити воду протягом дня дуже важливо / Фото Pexels

Вам нудно

Якщо ви дивитеся телевізор і помічаєте за собою, що ви бездумно тягнетеся до закусок, подумайте над тим, що їсте не через голод, а через нудьгу. Одне з досліджень показало, що учасники частіше їдять у періоди нудьги, тривоги та депресії, ніж під час позитивних емоцій.

Як рішення спробуйте піти на прогулянку чи поговорити з друзями, коли відчуєте голод через нудьгу.