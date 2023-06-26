Безсоння може призвести до смертельної хвороби: ось що кажуть вчені

Поганий сон вже сам собою може спричинити чимало проблем: стрес, тривожність та навіть депресію. Проте ви могли навіть не підозрювати, які ще небезпеки таїть безсоння.

Якщо ви погано спите протягом тривалого часу, прокидаєтеся вже втомленими та довго не можете заснути ввечері, то у вас серйозно підвищується ризик інсульту. Вчені провели нові дослідження, які показують, що у небезпеці не лише літні люди.

Цікаво Кому не варто бігати: є 5 категорій людей

Безсоння підвищує ризик інсульту

Науковці з Університету Співдружності Вірджинії протягом дев'яти років вивчали людей, які мали проблеми зі сном, та виявили, що безсоння серйозно впливає на імовірність інсульту в зрілому віці. Проте у зоні ризику може опинитися і молодь – через поганий сон у людей до 50 років ризик інсульту виростає в чотири рази.

Натомість люди з безсонням у віці старше 50 років схильні до інсультів на 38% більше, ніж їхні однолітки з хорошим сном.

Іноді безсоння може проявлятися несподіваними способами, і ви можете навіть не здогадуватися, що страждаєте на цей недуг. Науковці визначили його чотири основні симптоми та пояснили, що варто робити, якщо ви виявили їх у себе.

Ви маєте безсоння, якщо:

вам важко заснути;

ви довго і складно прокидаєтеся;

не можете повернутися до сну після пробудження;

відчуваєте себе втомленими вже вранці.

Є багато методів лікування, які можуть допомогти людям покращити якість сну, тому визначення того, які проблеми зі сном призводять до підвищеного ризику інсульту, може дозволити раннє лікування або поведінкову терапію для людей, які мають проблеми зі сном, і, можливо, знизити ризик інсульту пізніше в житті,

– поділилася дослідниця Вендемі Савадого.



Лікування безсоння допоможе запобігти інсульту / Фото Pexels

Також вчені пояснили, що причиною інсульту в старшому віці може стати високий кров'яний тиск чи діабет. Ризики зростають також для тих людей, які страждають на депресію, серцеві захворювання і гіпертонію.

Та для того, щоб попередити інсульт у похилому віці, лікарі радять почати лікування симптомів безсоння ще змолоду.