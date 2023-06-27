Ось чому ви так сильно пітнієте: 4 головні причини

Ймовірно, ви думаєте, що рівень потовиділення залежить від того, наскільки інтенсивно ви тренуєтеся. Та це не так – навіть у звичайні спекотні дні людина може виділяти до одного літра поту.

Рясне потовиділення під час тренувань може бути вкрай неприємним, проте лікарі переконані, що це цілком нормально. Втім, ви можете пітніти не лише через особливості будови тіла, але й з інших неочевидних причин.

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Які можуть бути причини потовиділення

Потовиділення насправді вкрай корисне для вашого здоров'я – під час занять спортом саме завдяки йому організм регулює температуру тіла, окрім того, з потом ви позбавляєтеся надлишків важких металів, які можуть призвести до інфекцій чи навіть пошкоджень мозку і печінки.

Та якщо в спортзалі ви потієте надмірно, проблемою може бути й ваш одяг. Тренер Джек Крейг пояснив, що люди, які носять темний та тісний одяг, більш схильні пітніти, ніж ті, хто вдягаються вільно.

Темніший, обтислий одяг затримує більше тепла, в результаті чого температура вашого тіла підвищується ще більше. Носіння світлого одягу, що дихає, може допомогти вам менше потіти. Обирайте легкий одяг із натуральних волокон, таких як бавовна чи льон,

– поділився тренер.



Ви можете пітніти через погано підібраний одяг / Фото Pexels

Ще одна причина рясного потовиділення може бути досить несподіваною. Якщо ви добре поїли перед тренуванням, ви більш схильні потіти. Це відбувається через те, що травлення також підвищує температуру тіла.

Дієтологи рекомендують не їсти важкі страви за 45 – 60 хвилин до тренування, а натомість обмежитися прийомом їжі за 2 години до занять спортом. Також не варто їсти гостру їжу, адже вона також може спричинити рясне потовиділення.

Та якщо ви носите вільний одяг і не їсте перед тренуванням, а все одно пітнієте, ваше тіло може бути просто схильним до потовиділення. Дослідження показують, що чоловіки потіють сильніше за жінок, проте першочергову роль у рівні потовиділення відіграє маса тіла, а не стать.

Люди з більшою вагою, як правило, більше потіють, оскільки вони виділяють більше тепла. Що більше тепла виділяється, то більша ймовірність того, що ваше тіло виділяє піт. Більше тіло також має більшу площу поверхні, яка повинна охолоджуватися через потовиділення,

– розповів тренер Калеб Беке.

І, зрештою, є ще одна причина надмірного потовиділення – гіпергідроз. Від цього захворювання страждають приблизно 5% населення планети. У такому випадку тіло виділяє надмірну кількість поту – значно більшу, ніж справді потрібно для того, щоб регулювати температуру.

Втім, існує чимало способів ефективного лікування гіпергідрозу. Один з них – використання антиперспіранту клінічної дії. Та все ж медики радять звертатися з цим захворюванням до професіоналів.