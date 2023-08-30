Цей спорт може зіпсувати вашу шкіру: дерматологиня вразила відповіддю

Слідкувати за станом шкіри вкрай важливо, і саме тому доглядати за нею потрібно регулярно та ретельно. Втім, ви могли й не підозрювати, проте заняття деяким спортом можуть серйозно нашкодити їй.

Що ж, якщо ви дуже сильно полюбляєте плавати, ось погана новина для вас: тривале перебування у воді може серйозно нашкодити вашій шкірі. Особливо небезпечним є плавання у басейнах, адже там у воду додають певну кількість хімікатів.

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Чим шкідливе плавання

Якщо ви часто перебуваєте у хлорованій воді, це може пошкодити вашу шкіру, адже хлор висушує її та може навіть викликати свербіж та подразнення. Якщо ви страждаєте через суху шкіру, ці симптоми можуть навіть погіршитися.

Виявляється, сухість шкіри, яка виникає через плавання в басейні, може навіть призвести до передчасного старіння. Справа у тому, що хлор позбавляє шкіру природних жирів, які потрібні тілу, щоб залишатися молодим та здоровим.

Та чи це означає, що вам потрібно негайно відмовитися від занять плаванням? Звісно ж, ні! Втім, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб убезпечити себе та свою шкіру.



Плавання може висушити шкіру / Фото Pexels

Перш за все, після плавання у басейні не забудьте ретельно змити хлор з тіла під теплим душем з використанням мила чи гелю для душу. Та уникайте надто гарячої води, адже це призведе до ще сильнішого видалення жирів з вашої шкіри.

Використовуйте м’який мийний засіб із такими інгредієнтами, як гліцерин, який допоможе зволожити шкіру та запобігти подальшій втраті вологи,

– поділилася докторка Росс Перрі.

Не забудьте й про зволоження після прийняття душу, адже вашій шкірі може знадобитися більше поживних речовин, щоб відновитися після впливу хлору. Докторка Перрі рекомендує використовувати густий жирний крем. Та окрім звичайного крему для тіла вам знадобиться ще один для обличчя. Особливо уважними будьте щодо зони навколо очей, адже шкіра там надзвичайно чутлива та тонка.

Не забувайте про те, що попри ризики висушення шкіри через плавання, цей вид спорту може принести чимало переваг вашому здоров'ю, тож відмовлятися від нього точно не варто. Зокрема, регулярні тренування у басейні знизять ризики хвороб серця, діабету 2-го типу та інсульту.