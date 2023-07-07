Чому у вас випадає волосся: лікар здивував відповіддю

Випадіння волосся – це неприємна і поширена проблема, з якою можуть зіштовхнутися як чоловіки, так і жінки. Проте ви могли навіть не підозрювати, через що це відбувається.

Часто випадіння волосся пов'язують з генетикою, але насправді ваш спосіб життя впливає на його стан набагато сильніше. Через ці фактори пасма починають випадати раптово або тільки на певних місцях шкіри голови.

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Гормональні зміни

Часто саме зміни у гормонах провокують випадіння волосся з боків голови, витончення пасм та ламкості. Спричиняють це андрогени у волосяних фолікулах, проте він по-різному впливає на чоловіків та жінок.

У чоловіків витончення волосся, швидше за все, відбувається на лінії росту волосся та у верхній частині шкіри голови, тоді як у жінок першою ознакою є витончення по лобові, хоча воно також може вплинути на боки,

– пояснив доктор Роберт Фінні.

У жінок гормональні зміни можуть спричинити вагітність, пологи або ж менопауза. Втім, зазвичай це тимчасова ситуація. До випадіння волосся також може призвести зниження рівня естрогену та прогестерону.

Лікарі попереджають, що на якість волосся впливають також захворювання щитоподібної залози та хвороби, пов'язані з імунною системою.

Ви неправильно заплітаєте волосся

Ще одна поширена причина витончення волосся – невдалі зачіски, які жінки часто роблять протягом багатьох років. Зокрема, якщо ви відчули, що ваше волосся стало ламким та рідким, спробуйте уникати тугих хвостиків та кіс, і ви дуже швидко помітите позитивні результати. Також на заваді гарній зачісці можуть стати перуки та тісні головні убори.



Ваша зачіска може спричинити випадіння волосся / Фото Pexels​

Також причиною випадіння волосся можуть бути й специфічні ліки – зокрема препарати, що використовують для лікування артриту, раку, захворювань серця та депресії.

Неправильний раціон

Дефіцит вітамінів, який призводить до випадіння волосся, є надзвичайно рідкісним явищем у розвинених країнах, якщо тільки людина не сиділа на швидкій дієті та не споживала недостатньо калорій для підтримки нормального функціонування,

– поділився доктор Фінні.

Тож погана дієта нечасто стає причиною витончення волосся, та все ж варто слідкувати за тим, що ви їсте, адже деякі продукти можуть не тільки підтримати ваше здоров'я, але і зміцнити шкіру голови та волосяні фолікули.

А ось стрес стає причиною погіршення якості волосся набагато частіше. Часто в людей починає випадати волосся після нещасних випадків, травм чи інших емоційних потрясінь.