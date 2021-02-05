Здорове співвідношення: ендокринологиня розповіла про небезпеку відмови від вуглеводів

На сьогодні науці не відомий жоден нутрієнт, який був би абсолютно шкідливий чи корисний для організму. Тому важливо підтримувати баланс – здорове співвідношення білків, жирів та вуглеводів.

Збалансоване харчування – це раціон, який забезпечує людину необхідними для нормальної життєдіяльності поживними речовинами, мікроелементами, а також вітамінами. Для цього важливо вживати всі нутрієнти: білки, жири, вуглеводи та клітковину. При "перекосі" в сторону певного нутрієнта, баланс корисних елементів, що надходять в організм, порушується. Це призводить до певних відхилень.

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Саме це відбувається на дієтах, які виключають вживання того, чи іншого елемента. Оскільки останнім часом набувають популярності дієти, які передбачають відмову від вуглеводів, поговоримо про те, чому так робити протипоказано.

Вуглеводи – найкраще джерело енергії

Вуглеводи – це дійсно улюблене "паливо" для мозку і клітин нашого організму. Звичайно, при нестачі вуглеводів запуститься розпад жирів і будуть утворюватись кетони – альтернативне джерело енергії. Але це не те!

Не дарма супутниками кетонів нерідко стають нездужання, слабкість, нудота, озноб.

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Шкода для людей з цукровим діабетом

При повному виключенні вуглеводів з раціону, підвищуються ризики важких гіпоглікемій для людей із цукровим діабетом

Зазвичай при гіпоглікемії печінка викидає в кров глюкозу і рівень глюкози в крові підіймається. При вуглеводному голодуванні запаси глюкози в печінці та м'язах виснажуються. Тобто в разі гіпоглікемії печінка вже не зможе вам допомогти! Особливо небезпечні безсимптомні та нічні гіпоглікемії.

Немає доказів безпеки

Безпека харчування без вмісту вуглеводів для людей з діабетом не доведена. Так само як і її користь. Подібні дієти можуть призначатися хіба що в лікувальних цілях і тільки лікарем!

Вуглеводи можна і потрібно споживати! Немає нутрієнта, який був би абсолютно шкідливий чи корисний для організму. Важливий саме баланс – співвідношення білків, жирів та вуглеводів!