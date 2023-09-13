5 продуктів, які зміцнять вашу імунну систему: ось що потрібно їсти восени

Восени імунна система стає більш вразливою, і ви можете підхопити деякі неприємні захворювання чи застуду. Для того, щоб вберегти себе від них, вам варто додати до свого раціону деякі корисні продукти.

Сезон застуд та грипу вже на порозі, тож для того, щоб убезпечити себе, вам варто допомогти своєму імунітету якісно виконувати свою роботу. Ви й не здогадуєтеся, наскільки сильно продукти, які ви їсте, впливають на ваше здоров'я.

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Квасоля

Ви могли не замислюватися над цим, проте робота вашої імунної системи дуже сильно залежить від того, як добре працює ваш кишківник. Бактерії з цього органу впливають на дію імунних клітин та допомагають їм процвітати та рости.

Окрім того, квасоля та інші бобові насичені клітковиною та мають досить доступну ціну, тож ці продукти ідеально підійдуть для покращення вашого здоров'я.

Червоний болгарський перець

Виявляється, у перці є більше вітаміну С, ніж навіть у апельсинах. Ця поживна речовина також є антиоксидантом, і вона потрібна для того, щоб виробляти лейкоцити.

Лейкоцити своєю чергою потрібні для виробництва антитіл та боротьби з вірусами. Людське тіло не може виробляти вітамін С, тож ви маєте отримувати його з продуктів харчування.



Болгарський перець містить багато вітаміну С / Фото Pexels

Яйця

Яйця – це одні з дуже небагатьох продуктів, які містять у своєму складі вітамін D3, який вважається "сонячним" вітаміном. Саме через це він відіграє таке важливе значення у регуляції імунітету.

У Сполученому Королівстві майже 1 з 5 людей мають низький рівень вітаміну D, і протягом жовтня-квітня ми всі повинні розглянути питання про прийом 10 мікрограмів на день. Вітамін D3 міститься в яєчному жовтку, тому пам’ятайте, що не викидайте цю смачну частину,

– поділилася дієтологиня Лілі Сауттер.

Шпинат

Темно-зелені листові овочі також можуть бути надзвичайно корисними для роботи вашого імунітету. Шпинат може забезпечити вас залізом, бета-каротином та антиоксидантами.

Окрім того, ця зелень багата на поживні речовини та мінерали. Для того, щоб покращити користь від шпинату, подавайте його з заправкою з лимонного соку та оливкової олії.

Насіння гарбуза

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Якщо ви шукаєте продукти, які є хорошим джерелом харчового цинку, то гарбузове насіння ідеально підійде для вас. Цинк корисний для підтримки вашої імунної системи, адже ця речовина може пригнічувати розмноження риновірусу.

Саме цей вірус є однією з найчастіших причин застуди, тож регулярне вживання насіння гарбуза точно покращить ваше здоров'я та захистить від сезонних хвороб.