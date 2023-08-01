Ось як треба їсти, щоб знизити ризик раку

Рак – це страшне захворювання, від якого страждають тисячі людей. Проте ви можете знизити ймовірність виникнення його, змінивши всього кілька елементів свого щоденного раціону.

Один з 23 чоловіків та одна з 25 жінок можуть бути схильними до раку товстої кишки. Проте цей відсоток дуже легко зменшити, якщо дотримуватися збалансованої рослинної дієти.

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Яка дієта допоможе уникнути раку

Південнокорейські науковці провели дослідження і виявили, що здорова рослинна їжа відіграє неабияку роль у профілактиці цього страшного захворювання.

Хоча попередні дослідження показали, що рослинна дієта може відігравати певну роль у профілактиці колоректального раку, вплив харчової якості рослинної їжі на цей зв’язок був незрозумілим. Наші результати свідчать про те, що здорове рослинне харчування пов’язане зі зниженим ризиком колоректального раку,

​ – розповів Джихе Кім, один з авторів дослідження.

Учасники дослідження почали вживати більше здорової рослинної їжі, а зокрема бобових, цільних зерен та овочів. Інша ж група також вживала рослинну їжу – фруктові соки з доданими цукрами, рафіновані зерна тощо.



Здорова рослинна їжа допоможе у профілактиці раку / Фото Pexels​

Ми припускаємо, що антиоксиданти, які містяться в таких продуктах, як фрукти, овочі та цільні зерна, можуть сприяти зниженню ризику колоректального раку шляхом пригнічення хронічного запалення, яке може призвести до раку,

– поділився науковець.

Втім, виявилося, що зв'язок між зниженням ймовірності колоректального раку та здоровою їжею серед жінок майже непомітний. У той самий час для чоловіків ризик раку зменшується на 24%.

Втім, здорове збалансоване харчування точно буде корисне для обох статей та допоможе з профілактикою різних видів раку. Так ви зможете уберегти себе від кількох видів раку травної системи: раку печінки, стравоходу та шлунка.

Допомогти уберегтися від страшного захворювання може й відмова від м'яса. Регулярне споживання червоного та обробленого м'яса підвищує ймовірність виникнення раку передміхурової залози на 29%.