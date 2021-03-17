Прості способи їсти менше: 3 лайфхаки від дієтологині

Американська дієтологиня Енджел Хеберт поділилася трьома порадами, які допоможуть вести здоровий спосіб життя, залишатися у формі та не переїдати. Коротко про основне – далі.

Ми не вперше розповідаємо про те, що збалансоване харчування та підтримка фізичної активності – основні способи підвищення імунітету та чудового самопочуття. Але з вуст сертифікованих дієтологів ці тези звучать в рази переконливіше. Тим паче, коли ці поради підкріплені реальною практикою цих лікарів.

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На думку лікарів, здоровий спосіб життя здатний зменшити ризик раку та усунути проблеми зі здоров’ям. І це ще один аргумент, щоб прислухатися до запропонованих лайфхаків.

Обирайте натуральні продукти



Вживайте більше натуральної їжі / Фото Pexels

Відмовившись від обробленої їжі, ви скорочуєте вживання солі, жиру та цукру. У здоровому раціоні повинні переважати фрукти, овочі, цільнозернові продукти, нежирні білки та молочні продукти з низьким вмістом жиру.

Завдяки цим продуктам ви зможете сформувати здоровий та збалансований раціон на цілий тиждень. Тож, йдучи в магазин, пам'ятайте про різноманітність та натуральність.

Обирайте тарілки менших розмірів



Як контролювати порцію їжі / Фото Pexels

Посуд менших розмірів допоможе обмежити порції та уникнути переїдання.

Покладіть на тарілку стільки їжі, скільки вона вміщає. Це створить ілюзію, начеб-то ви їсте більше, ніж насправді.

Якщо скорочення порцій пішло вам не на користь і ви відчуваєте голод, продовжуйте прийом їжі, але замість крохмалистих продуктів чи вуглеводів, приготуйте броколі, шпинат та салат.

По-перше, вони низькокалорійні, по-друге, високий вміст клітковини, якою багаті ці продукти, подовжить період ситості.

Більше фізичної активності



Додайте більше фізичної активності / Фото Pexels

Бажано, щоб тривалість фізичної активності становила 150 хвилин в тиждень.

Навіть незначні фізичні навантаження – краще, ніж нічого. Якщо вам важко змусити себе йти в спортзал, розпочніть з вправ, які можна виконати вдома. Головне – зосередитися на досяжних цілях, які не привнесуть дискомфорту та призведуть до покращення самопочуття.