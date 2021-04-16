Пуер: особливості заварювання і лікувальні властивості чаю

Вирощування, обробка, зберігання і приготування чайного листа – тонке мистецтво, яке визначає смак напою та його корисні властивості. Особливе місце в чайному світі відведено пуеру – "чаю від тисячі хвороб", який позитивно впливає як на тіло, так і на психіку.

Пуер – вид ферментованого темного чаю, виробленого в китайській провінції Юньнань. Пуери виробляють з листя камелії китайської. Основна відмінність криється в розмірі сировини: для приготування чаю використовують великі та старіші листки, які й надають особливого смаку напою. Окрім цього, після збору листя практично не обробляють.

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Існує 2 основних види пуеру – зелений і чорний. Виробляються вони з одного і того ж листка, але відрізняються способами обробки та ферментації. Листя для зеленого пуеру пресується відразу після збору без додаткової обробки. Далі їм надають спеціальної форми. На цьому етапі починається магія: повітря і бактерії, що знаходяться на поверхні листя, починають окислюватися та ферментуватися, змінюючи властивості, колір та смак чаю. Вважається, що оптимальний смак проявляється ближче до двадцятого року зберігання. І чим старшим він стає, тим насиченіший у нього смак.



Пуер: корисні властивості чаю / Фото Unsplash

В Європі найбільшу популярність завоював чорний пуер – шу. Для його отримання листя ферментують перед пресуванням. Цю технологію винайшли лише в другій половині XX століття, щоб отримувати смак, близький до смаку зрілого шенг-пуеру, без необхідності чекати природного старіння.

Терапевтичні властивості пуеру



Лікувальна дія пуеру / Фото Pexels

Пуер не просто так називають чаєм від тисячі хвороб: деякі китайці вважають його головним джерелом молодості та довголіття. Основна властивість, за яку його люблять прибічники задорого харчування – здатність зменшувати жирову масу і сприяти схудненню.

Дослідження показують, що пуери мають протиракову активність і призупиняють розвиток пухлин. Крім того, регулярне вживання пуеру балансує холестерин і ліпідний обмін, добре впливає на травлення, зміцнює імунітет і нервову систему.

Через кофеїн, який входить до його складу, пуер володіє тонізуючою дією. Однак, на відміну від кави, він не провокує різких стрибків енергії.

Якщо ви хочете отримати максимум користі напою – пийте його в перервах між їжею, інакше вона негативно вплине на засвоєння мікроелементів.

Як заварювати пуер



Як правильно заварювати пуер / Фото Pexels

Пуери можна заварювати двома способами: у звичайному чайнику або протоками в спеціальному посуді – гайванях.

В обох випадках перед заваркою пуер промивають: заливають окропом та зливають утворений чай. Це робиться не лише для того, щоб промити чай, але й для підготовки листочків до повного розкриття.

Заварюючи пуер в чайнику, заливайте його кип'яченою водою і настоюйте 3 – 5 хвилин. Таким чином можна використовувати одну і ту ж заварку та спостерігати за тим, як кожне заварювання змінює смак чаю.