Ви цього не знали: звичайна трава може відростити волосся

Якщо ви хочете відростити своє волосся, то дієвий засіб можете знайти на своїй кухні. Звичайний розмарин допомагає людям, які страждають на випадіння волосся.

Олія розмарину добре відрощує волосся у людей з андрогенетичною алопецією, яка є поширеною формою випадання волосся. Ця трава може також захистити волосся від сонця, забруднення та інших елементів навколишнього середовища, як зазначається в статті Insider.

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Згідно з дослідженням 2015 року, опублікованим в PubMed NIH, масло розмарину схоже на ефективність міноксидилу, також відомого як Rogaine, який використовують для відновлення росту волосся у чоловіків з андрогенетичною алопецією. Після кількох місяців використання олії розмарину шкіра голови стане менше свербіти. У цьому невеликому дослідженні участь брали лише чоловіки.

Олія розмарину також може допомогти проти лупи та передчасного посивіння. Дерматолог Шілпі Катерпал радить втирати масло розмарину в шкіру голови, залишати його на ніч, а потім змивати. Намагайтеся робити це двічі-тричі на тиждень.



Олія розмарину допомагає відростити волосся / Фото з Pexels

Вона також зазначає, що потрібно всього кілька крапель олії розмарину, і що основну увагу слід приділяти шкірі голови, а не волоссю, яке через олію розмарину може виглядати жирним.

За словами дерматологині, для помітного результату вам знадобиться витратити на маніпуляції з олією розмарина шість місяців.

Також користь від олії розмарину розлетілася тік током. У соціальній мережі люди рекламували властивості олії, а відео з хештегом #rosemaryoil переглянули понад 2 мільярди разів.