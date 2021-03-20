Розвінчуємо міфи: 6 звичок, які лише здаються здоровими

В сучасному світі все частіше розвінчуються популярні міфи, зв'язані з нашим здоров'ям: про відсутність діагнозів вегетосудинна дистонія та авітаміноз, про те, що шапка ніяк не вберігає від менінгіту й що манту таки можна мочити. Утім, щодня люди знову й знову наступають на одні й ті самі граблі – прибігають до "корисних" звичок, які погіршують самопочуття.

Не аналізуючи причинно-наслідкових зв'язків, безліч людей вводить у свої щоденні ритуали звички, які лише маскуються під турботу про здоров'я. Щоб їх кількість поступово зменшувалася – розповідаємо про деякі з них у нашій статті.

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Ви користуєтеся щоденними прокладками



Чому не варто використовувати щоденні прокладки / Фото Unsplash

Невелика кількість кремово-білих або прозорих виділень в будь-який день циклу – не привід для занепокоєння, а ознака нормального функціонування організму. Утім, безліч жінок вирішують боротися з ними за допомогою щоденних прокладок.

Попри переконання виробників, шкоди від цієї звички більше, ніж користі.

Щоденні прокладки призначені для захисту білизни, а ось організму можуть нашкодити – вони занадто інтенсивно вбирають секрет залоз, залишаючи вульву без необхідного захисту. Крім того, вони можуть спровокувати розвиток молочниці та бактеріального вагінозу, що переважує незручності від забрудненої білизни.

Ви спринцюєтесь

Промивання піхви різними розчинами здається практикою з далекого минулого, однак безліч жінок досі вдаються до цієї практики.

Насправді спринцювання впливає на мікрофлору піхви, а наявну інфекцію такий спосіб "заганяє" ще глибше, ускладнюючи лікування.

Існують дані про зв'язок спринцювання й ускладнень при вагітності чи ризику раку шийки матки. Тож пам'ятайте, що піхва не потребує надмірних гігієнічних зусиль.

Ви п'єте 2 літри води в день



Як визначити оптимальну кількість води / Фото Unsplash

Універсальних загальних рекомендацій щодо того, скільки води пити не може бути: все залежить від способу життя, рівня активності та погоди.

Організм сам добре відчуває спрагу та потребу в добовій кількості води.

Офіційні рекомендації щодо норми води відсутні. До того ж рідина надходить в організм не лише з чистої води, але й овочів, фруктів та супів.

Ви користуєтеся мочалкою та агресивним милом кожен день

Щоразу, коли ви миєтеся "до скрипу" та використовуєте при митті весь арсенал засобів (від жорстких мочалок до антибактеріального мила), згадуйте, що ви шкодите шкірі.

Бактерії, які ви змиваєте мочалкою, прекрасно розмножуються у вологому середовищі: якщо ви залишаєте мочалку у ванній, велика ймовірність, що наступного разу до вашого вмивання приєднаються небажані мікроорганізми.

Те ж стосується і антибактеріального мила: крім того, що воно не ефективніше звичайного, після нього виживають стійкі до антибіотиків бактерії. Зв'язок антибіотикорезистентності й антибактеріального мила однозначно не доведено, але відмовившись від нього, ви нічого не втратите. Крім того, варто робити вибір на користь м'яких засобів для вмивання, агресивні (особливо в поєднанні з гарячою водою) змивають зі шкіри захисний ліпідний шар, через що вона стає сухою та зневодненою.

Ви п'єте алкоголь "для серця"

Алкоголь не допомагає для профілактики хвороб / Фото Unsplash

Мало які дослідження викликають такий же ажіотаж, як інформація про користь вина. І це не дивно: кому не сподобається перспектива підправляти здоров'я, випиваючи червоне сухе за вечерею? У цій теорії навіть є передумови: поліфеноли, що містяться в червоних сортах винограду, теоретично можуть сприятливо впливати на стан серця.

Але є кілька але. По-перше, ця теорія не отримала однозначного підтвердження: дослідження про те, що люди, які помірно вживають червоне вино (та й алкоголь в цілому), рідше стикаються з хворобами серця, поки вказують тільки на кореляцію, але ніяк не на причинно-наслідковий зв'язок. По-друге, багато досліджень про користь поліфенолів проводилися на мишах, тобто їх висновки не можна екстраполювати на людей.

Ви уникаєте вуглеводів або жирів

Перехід на правильне харчування теж викликає безліч суперечок. Що небезпечніше для нашого організму – жири чи вуглеводи? Від чого відмовитися? Що їсти?

Відповідь проста – їсти варто усе. Вуглеводи – це важливе джерело енергії, а відмова від них може призводити до великого навантаження на нирки та печінку, а також до підвищення ризику серцево-судинних захворювань. Боятися жирів теж не варто: в помірній кількості це важлива частина збалансованого раціону, а також джерело енергії, яке необхідне для засвоєння окремих вітамінів і мінералів.