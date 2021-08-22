4 шага, чтобы немедленно помочь себе справиться со стрессом

У каждого из нас может случиться стрессовая ситуация, которая будто сбивает с ног и не дает двигаться дальше. Чтобы помочь себе, психолог Марьяна Франко советует выполнять одно простое упражнение.

Состоит оно всего из четырех шагов и имеет сильный эффект, убеждает специалист. Это то упражнение, которое поможет справиться со стрессом, тревогой, разочарованием и другими переживаниями. Также оно будет способствовать развитию самопринятия и доброжелательного отношения к себе.

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4 шага, чтобы быстро помочь себе

Шаг первый

В стрессовых обстоятельствах прислоните правую руку себе к груди и назовите свои чувства со словами:

"Моя хорошая / мой хороший, я вижу, как сейчас тебе из-за этой ситуации ... (назовите соответствующую эмоцию: тревожно, обидно, грустно, тяжело...)".

Шаг второй

Присоединитесь к общечеловеческому. Для этого продолжите:

"Да, я знаю, что все люди иногда переживают что-то подобное и как-то с этим справляются".

Шаг третий

Поддержите себя так, как бы вы это сделали для своего ребенка. Например, вот так:

"И я верю, что ты тоже справишься. Я люблю тебя и буду тебя поддерживать".

Шаг четвертый

Сосредоточьтесь на тепле, которое идет сейчас от вашей руки к сердцу.

Почувствуйте тепло руки / Фото unsplash

Каноны выполнения упражнения

Это упражнение психолог Франко рекомендует делать как можно чаще и подойдет оно буквально всем. При этом подчеркивает:

Ни одна методика не работает, если ее не выполнять.

Лучше тренироваться на мелководье, чем на глубине. Поэтому вспомните какую-то стрессовую ситуацию, а также все те чувства, которые тогда были с вами, и попрактикуйтесь. Только так, вы сможете понять, как это работает.

Как развить стрессоустойчивость

Психологи отмечают, что можно выработать устойчивую реакцию на стресс. И для этого прежде всего надо изменить свое отношение о проблемных обстоятельствах. Существуют определенные приемы, которые могут облегчить адаптацию. Отдельно: