5 причин, почему мука из тигрового ореха может стать альтернативой пшеничной муке

Мука из тигрового ореха все больше приобретает популярность во всем мире как идеальный заменитель пшеничной муки. Она не содержит глютена и имеет сладковатый вкус.

Производят муку путем измельчения клубней тигровых орехов и просеивания порошка через мелкую сетку. Почему ореховая мука привлекает сейчас большое внимание – узнайте дальше.

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Тренд на здоровое питание

В мире все больше делают акцент на полезной пище. Тигровые орехи одни из них. Не зря во многих странах их продают в магазинах здорового питания.

Тигровые орехи имеют необычайную питательную ценность. Именно это свойство и помогло выжить ранним гомининам – древним предкам человечества. Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что от 1,4 до 2,4 миллиона лет назад древние жители Восточной Африки питались преимущественно тигровыми орехами и могли добывать пищу даже в периоды климатических изменений.

Тигровые орехи / Фото ox.ac

Супер мука

Мука тигрового ореха богата кальцием, фосфором, натрием, калием, железом, цинком, витаминами С и Е, фолиевой кислотой, а также ненасыщенными жирами и белками. Она имеет низкое содержание углеводов, что делает его идеальным диетическим продуктовым. Также ореховая мука содержит много клетчатки и антиоксидантов.

Считается, что он помогает снизить вес, уменьшая скачки сахара в крови и сохраняя чувство сытости в течение длительных периодов, чем другие продукты с эквивалентными калориями. Как пребиотик, мука тигрового ореха также стимулирует рост хороших бактерий в пищеварительном тракте.

Вкусное и универсальное

Блюда из ореховой муки можно готовить, запекать или жарить. Его жевательная текстура и молочно-сахаристый вкус идеально подходят для различных рецептов, даже для лакомств, которые не требуют выпечки.



Пончики из тигровой муки / Фото Forbes

Устойчивый источник пищи

Тигровым орехом несправедливо пренебрегли в пользу основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, кукуруза, рис и соевые бобы, которые часто наносят вред окружающей среде. Но дело в том, что он способен выживать в столь экстремальных условиях, что в некоторых странах его даже считают сорняком.

И именно это свойство позволило бы получить устойчивый и устойчивый к климату источник пищи. При надлежащем выращивании тигровый орех не только приносит обильный урожай, но и одновременно обогащает почву, повышая ее способность поглощать углерод. Он также устойчив к гербицидам, а использовать можно все части растения.

Может поспособствовать развитию Африки

Тигровые орехи родом из Африки, где существует серьезная проблема с нехваткой продовольствия. Там их чаще потребляют на местном уровне, однако на континенте начинает расти рынок экспорта. И если спрос на них будет расти, то это может поспособствовать развитию Африки.

Особенности хранения ореховой муки