Избегайте этих трубочек в кафе: они токсичны и опасны

Если вы любите выпить кофе или сладкий коктейль в кафе, вероятно, вы уже привыкли пить его через трубочку, которую подают вместе со стаканом. Впрочем, оказывается, что некоторые виды этих соломинок могут испортить вам здоровье.

Из соображений экологии все больше кафе и ресторанов отказываются от использования одноразовых пластиковых трубочек, а подают напитки с бумажными. И хотя это может быть хорошей альтернативой, это может серьезно навредить вашему организму.

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Чем вредны бумажные трубочки

Недавнее исследование показало, что альтернативные трубочки могут повлиять на ваше здоровье сильнее, чем вы себе представляете. В ходе эксперимента ученые проверили 39 марок соломинок и нашли вниз группу синтетических химических веществ, которые могут навредить не только человеческому организму, но и окружающей среде.

Эти соединения очень медленно разрушаются и могут храниться в почве в течение тысяч лет, что привело к тому, что их называют "вечными химикатами". Еще одна проблема состоит в том, что их связывают с целым рядом проблем со здоровьем.



Бумажные трубочки могут быть опасными / Фото Pexels

Например, из-за потребления этих химических соединений ваше тело будет слабее реагировать на вакцины, повысится риск заболеваний щитовидной железы и повысится уровень холестерина. Кроме того, влияют токсины и на повреждение печени и риск рака почек и яичек.

Больше всего этих веществ удалось обнаружить у бумажных и бамбуковых трубочек, поэтому, несмотря на то, как экологически это звучит, попробуйте избегать их в заведениях и домах.

Соломинки, изготовленные из растительных материалов, таких как бумага и бамбук, часто рекламируются как более стойкие и экологичные, чем сделанные из пластика. Однако наличие PFAS в этих трубочках означает, что это не обязательно так,

– объяснил один из авторов исследования Тимо Гроффен.

Единственными трубочками, в которых исследователи не обнаружили токсичных веществ, были стальные, поэтому именно их советуют использовать чаще. Они также многоразовые, поэтому будут более полезны для окружающей среды и человеческого организма.