Как бороться с целлюлитом и помогает сауна похудеть: ответы от Аниты Луценко

Многие женщины борются с целлюлитом, но не всегда удачно. Как это делать правильно – читайте в материале.

Звездный тренер Анита Луценко напомнила о том, что такое целлюлит и как с ним бороться.

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Целлюлит зависит от нескольких факторов:

Жировая клетка увеличена в размерах. Для того, чтобы ее уменьшить надо меньше есть.

Отечность – бывает из-за соли, недостатка воды или алкоголя. Поэтому для борьбы хорошо подойдет массаж или тренировки – они также являются лимфодренажными и отечность уменьшится.

Женская кожа тоньше, чем мужская, поэтому у них недостатки менее заметны. Как можно уплотнить кожу? Использовать скрабы, кремы и силовые тренировки.

Поэтому Анита Луценко подчеркнула, что должен быть акцент на трех факторах – питание, массаж и тренировки.

Также тренерка рассказала, помогает ли сауна бороться с лишними килограммами.

Если вы взвесилисьпосле похода в сауну и увидели на весах минус один килограмм, то это скорее всего пошла вода,

– сказала тренер.

Однако добавила, что есть один положительный момент. Например, когда мы болеем, поднимается температура до 38 – 40 градусов, то наш организм пытается охладиться. И тратит на это много энергии.

"То же самое происходит и в сауне или жарком помещении – наше тело пытается остыть и на это тратятся дополнительные калории", – отметила тренер.

Поэтому да, в определенной степени мы худеем в сауне, однако это не сравнится, например, с правильным питанием,

– подытожила Луценко.