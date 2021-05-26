Чем больше татуировок, тем сильнее иммунная система: результаты исследования

Исследования утверждают, что татуировки не могут существенно повлиять на клиническую картину пациентов, однако процесс их создания и заживления имеет некоторые преимущества для организма. Подробнее о них – далее.

Ученые из Университета Алабамы выяснили, что наш иммунитет и татуировки связаны между собой. Первая татуировка – стресс для организма, но все последующие изображения на коже способны тренировать нашу иммунную систему и повышать защитные реакции. Все это – ответ на стресс.

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Как это выяснили

В исследовании принимали участие клиенты и клиентки тату-салонов в возрасте от 18 до 47 лет. У каждого из них взяли образцы слюны до и после набивки тату. Также ученые получили исходную информацию по каждому участнику эксперимента: сколько всего татуировок на теле, когда они были набиты, как долго длился сеанс, какой процент тела занимают. Каждый доброволец передал ученым персональные данные насчет роста, возраста, веса, медикаментозного лечения, употреблении алкоголя и сигарет.

Ученые проанализировали уровень SIgA (иммуноглобулин А, первая линия защиты на слизистых оболочках организма, препятствующая проникновению патогенов) и кортизола (стероидный гормон, вырабатываемый железами, его часто называют "гормоном стресса") в слюне участников исследования.

Результат



Татуировки полезны для здоровья ​/ Фото Pexels

Первая татуировка ослабляет местный иммунитет. Уровень кортизола повышается, секреция SIgA снижается. При этом повторные татуировки способны укреплять защиту организма. Стрессовое воздействие уже не приводит к снижению уровня SIgA.

Некоторые исследования утверждают, что кратковременный стресс приносит пользу иммунной системе, а плохая репутация этой реакции связана исключительно с хроническими формами.

Кристофер Линн – ведущий автор исследования, сравнил татуировки с тренировками:

Впервые вам плохо, но со временем ваше тело укрепляется, и вы чувствуете прилив эндорфинов.

Также исследователи отмечают, что усиленный иммунный ответ коррелирует с большим опытом татуировок, но предполагается, что более здоровые от природы люди, скорее "отходят" от татуировок и наносят повторное изображение.