Добавьте этот дешевый продукт к стирке: вещи будут как новые

Когда вы стираете вещи, вы ожидаете достать из машинки идеально отмытую одежду с хорошим запахом и без пятен. Впрочем, далеко не всегда порошок может дать такой эффект. Избавиться от любых загрязнений можно благодаря средству, что точно есть у вас дома.

Вы могли и не догадываться о том, как полезным в хозяйстве может быть обычный белый уксус. Эта жидкость не только отбеливает и освещает одежду во время стирки, но и помогает избавиться от всех неприятных запахов и не содержит токсичных веществ. О способах использования уксуса во время стирки рассказала эксперт по уходу за тканями Мэри Марлоу Леверетт.

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Устранение запаха плесени

Если ваши полотенца начинают пахнуть плесенью – это очевидный знак того, что их пора постирать. Однако обычный стиральный порошок не обязательно справится со всеми запахами, а уксус идеально подойдет для этой задачи.

Просто наполните стиральную машину горячей водой (если темные полотенца лучше использовать умеренную температуру) и добавьте две чашки дистиллированного белого уксуса и запустите цикл стирки. После этого постирайте полотенца еще раз уже привычным способом с порошком.

Удалите остатки мыла

Одна из проблем постоянного использования стирального порошка – со временем он оставляет на одежде мыльные пятна и следы, из-за чего он становится более жестким и накрахмаленным. Для того чтобы снова сделать свой гардероб мягким, вы также можете использовать белый уксус.

При стирке добавьте пол стакана дистиллированного уксуса в отдел стиральной машинки, предназначенный для смягчителя тканей. Или вы можете залить уксус вручную в начале цикла полоскания.



Уксус может сделать мягкие ткани / Фото Pexels

Освещение и отбеливание одежды

Вы могли заметить, что ваши белые носки даже после стирки в стиральной машине со временем теряют яркость и становятся серыми. Впрочем, еще не время разочаровываться, ведь их можно спасти.

Для этого в большой кастрюле разведите 4 литра воды и один стакан уксуса, затем доведите этот раствор до кипения. Затем выключите огонь и добавьте к горячей воде грязные вещи. Оставьте их так на ночь, а на следующий день постирайте, как обычно.

Уменьшает количество ворса

Если у вас дома есть домашний любимец, вам известна проблема шерсти на всех видах одежды. Избавиться от нее иногда сложно даже после стирки. Впрочем, если вы прибавите к стирке полстакана уксуса, о шерсти на рукавах свитеров можно забыть.

И обратите внимание на то, что уксус не следует сочетать с покупным ополаскивателем для тканей.