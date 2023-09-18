Вот как лук может улучшить ваше здоровье: 3 причины есть его

Лук – это довольно привычный овощ, который вы, вероятно, часто добавляете в свои блюда. Впрочем, вы могли и не подозревать о том, насколько он действительно полезен. Этот плод богат минералами, витаминами и питательными веществами.

Если вы думаете, какие овощи следует добавить в свой рацион осенью, чтобы укрепить свой иммунитет и улучшить состояние здоровья, именно лук станет отличным выбором. Попытайтесь есть больше этого овоща, и вы очень быстро заметите результат.

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Лук богат витамином С

Обычно с витамином С ассоциируются цитрусовые, однако и обычный дешевый лук, который можно приобрести в любом магазине, может стать отличным источником этого витамина. Питательное вещество помогает организму восстанавливаться и формировать кровеносные сосуды.

Кроме того, витамин С является антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами. Эксперты рекомендуют употреблять ежедневно по 90 мг витамина С. И всего одна луковица может обеспечить до 18% суточной потребности в этом питательном веществе.

В луке есть много клетчатки

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Всего из одной средней луковицы вы можете получить от 21 до 38 граммов клетчатки. Это питательное вещество нужно вашему организму для того, чтобы вы дольше чувствовали сытость и не переедали. Кроме того, регулярное потребление клетчатки помогает снизить риск ожирения и питать кишечные бактерии (пробиотики).



Лук содержит немало клетчатки / Фото Pexels

Сырой лук самый полезный

Если вы думаете, в каком виде получите больше пользы от лука, то лучше всего подойдет сырой овощ. Попробуйте добавлять сырой лук в салаты или бутерброды.

Впрочем, если вы слегка его обжарите, чтобы он стал мягким, лук не потеряет большинство своих полезных свойств. Диетология Кристин Микстас убеждена, что вареный или печеный лук точно не принесет вам вреда, однако в нем будет меньше витаминов и антиоксидантов.